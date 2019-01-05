Специалисты назвали причину странного поведения тигра в Приморье

"Тигра изъяли из дикой природы после того, как он встревожил ученых необычным поведением. Несколько дней хищник приходил на пограничную заставу, в один из визитов похитив двух служебных собак. При этом зверь не выказывал страха перед людьми и не реагировал на отпугивание.

После отлова усыпленного тигра поместили в карантинный блок Центра реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка", - рассказали специалисты "Земли леопарда". Выяснилось, что восемь лет назад ученые дали этому тигру имя Тихон, и его возраст составляет не менее 13 лет.

"В районе обитания Тихона полно диких копытных, однако полусточенные клыки и недостаток сил могли свести на нет все усилия тигра по добыванию еды. Специалисты ожидают результаты анализов, которые покажут, был ли болен отловленный хищник", - уточнила пресс-служба.

Тигр активно ходит по клетке, принимает пищу и показывает нормальные реакции дикого зверя. Вскоре его выпустят в просторный вольер, где он проведет какое-то время. По результатам анализов и наблюдения за зверем его будущее определит экспертный совет.