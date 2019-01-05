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05.01.2019 06:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Специалисты назвали причину странного поведения тигра в Приморье

Текст: Александр Филимоненко

Специалисты ФГБУ "Земля леопарда" провели первичное обследование тигра, отловленного у погранзаставы в Уссурийске. Они предположили, что нетипичное поведение зверя обусловила неспособность "пожилого" хищника полноценно охотиться, сообщила пресс-служба приморского нацпарка.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Центр "Амурский тигр"
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"Тигра изъяли из дикой природы после того, как он встревожил ученых необычным поведением. Несколько дней хищник приходил на пограничную заставу, в один из визитов похитив двух служебных собак. При этом зверь не выказывал страха перед людьми и не реагировал на отпугивание.

После отлова усыпленного тигра поместили в карантинный блок Центра реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка", - рассказали специалисты "Земли леопарда". Выяснилось, что восемь лет назад ученые дали этому тигру имя Тихон, и его возраст составляет не менее 13 лет.

"В районе обитания Тихона полно диких копытных, однако полусточенные клыки и недостаток сил могли свести на нет все усилия тигра по добыванию еды. Специалисты ожидают результаты анализов, которые покажут, был ли болен отловленный хищник", - уточнила пресс-служба.

Тигр активно ходит по клетке, принимает пищу и показывает нормальные реакции дикого зверя. Вскоре его выпустят в просторный вольер, где он проведет какое-то время. По результатам анализов и наблюдения за зверем его будущее определит экспертный совет.

Происшествия Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр
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