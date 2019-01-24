Холодная погода опустит доллар до уровня ноября 2018 года

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК Фридом Финанс, специально для "Российской газеты":

- Сегодня Московская биржа откроется вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня (пара доллар-рубль закрылась вблизи 66,05, евро-рубль - 75,25). Утром нет значимой статистики, поэтому не ожидаем гэпа на открытии.

Центральным международным событием станет заседание Европейского ЦБ. Основная и депозитная ставки, вероятнее всего, будут оставлены без изменений, это уже заложено в курсы.

Евро продолжает слабеть к доллару после относительно недолгого укрепления. Европейской валюте не помогает даже shutdown американского правительства. Хотя shutdown и затянулся, он не может продолжаться бесконечно. Участники рынка ожидают его завершения до конца месяца. Однако если кризис обострится, доллар, по всей видимости, будет слабеть к евро и другим валютам.

Также сегодня в США будет опубликована статистика по запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидается, что они немного вырастут. Однако на севере Штатов сейчас холодная погода, и потребление топлива растет. Поэтому цена на нефть, скорее всего, пойдет наверх, в диапазон 62-63 доллара за баррель. Это поддержит рубль.

Еще российскую валюту поддержат пятничные крупные налоговые выплаты. Компании и банки заплатят свыше 900 миллиардов рублей. В связи с этим существует вероятность пробития курсом доллара вниз отметки 66 рублей впервые за два месяца.

Ожидаю, что пара доллар-рубль сегодня закроется вблизи отметки 66. В случае роста цены на нефть выше 63 долларов за баррель, курс может достичь 65,5. Пара евро-рубль закроется в диапазоне 74,8-75,2.