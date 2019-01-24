Некая страховая компания уже более полугода продает полисы ОСАГО, не имея на это ни лицензии, ни фондов. У них даже официальных бланков полисов ОСАГО нет. Однако они продолжают работать, предоставляя водителям услугу, которую не имеют право оказывать. При этом правоохранительные органы, по сути, никак не могут повлиять на эту ситуацию. А в результате страдают автомобилисты.

Купить полис ОСАГО можно даже в интернете. Главное, чтобы торговцы не оказались мошенниками. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Дело псевдостраховой компании началось еще осенью 2018 года. Когда за год нелегального существования страховщик успел выдать больше 500 липовых полисов ОСАГО. А еще подать иски в суд на крупнейшие российские страховые агентства.

Эта фирма начала работу в 2017 году. Зарегистрирована она в Махачкале. В сентябре прошлого года Российский союз автостраховщиков подал заявление в МВД Дагестана о незаконной деятельности этой фирмы. У компании нет лицензии Центрального банка. Местное отделение МВД отложило рассмотрение дела в долгий ящик. Решение об обращении до сих пор не принято. В декабре правоохранители перенаправили дело в МВД Чеченской Республики, объяснив это тем, что на сайте компании упомянуты филиалы в Чечне.

Тогда Российский союз автостраховщиков пожаловался в Центробанк и прокуратуру. А также разместил на своем сайте предупреждение для автовладельцев о незаконной деятельности фирмы. Компания молчать не стала и тут же подала иск в суд на Российский союз автостраховщиков. За причинение ущерба якобы деловой репутации компании. В Арбитражном суде Москвы решили не привлекать Центробанк к рассмотрению спора.

Как объяснили в банке России, любая деятельность нелегальных организаций строго отслеживается. Информацию о найденных мошенниках Центральный банк передает в те же правоохранительные органы. Посредством такого взаимодействия было заблокировано порядка 40 сайтов лжестраховщиков.

Сейчас в Госдуме лежит проект о передаче полномочий по пресечению мошенничества непосредственно Банку России. Но пока Центробанк не может самостоятельно блокировать сайты нелегалов. И все-таки старый веб-сайт липовой страховой фирмы был удален. А с 20 января этого года компания-призрак запустила новый сайт. Правда, Роскомнадзор уже успел перекрыть доступ к разделам "Автострахование" и "получение ОСАГО".

Между тем компания уже открыла представительство в Санкт-Петербурге.

Если автовладелец купил ОСАГО у левой фирмы, то в случае аварии по вине водителя ремонт ему придется оплачивать фактически за свой счет

Гендиректор этой компании не скрывает, что работа осуществляется без лицензии. По его словам, сначала компания должна "превратиться" в страховой фонд. А чтобы вступить в РСА, организация должна проработать два года.

Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев объясняет, как по закону должна была действовать компания, которая хочет продавать полисы ОСАГО.

- По законодательству сначала они должны стать просто страховой компанией. Для этого не нужно ждать два года. Сразу получить лицензию на добровольные виды страхования. Два года заниматься добровольными видами страхования, и только после этого они могут обратиться за получением лицензии на обязательное страхование, - пояснил Евгений Уфимцев.

- Я бы рассматривал это как мошенничество. Правоохранительные органы должны проявить жесткую позицию. Почему никто до сих пор не отреагировал, сказать не могу. Деятельность подобных контор должна быть приостановлена, - считает юрист Сергей Смирнов.

Больше всех страдает рядовой водитель. Ведь если он купил ОСАГО у такой фирмы, то в случае аварии по вине водителя ремонт придется оплачивать фактически за свой счет. А если другой водитель не по своей вине попадет в ДТП с жертвой мошенников, то замучается бегать по судам в попытке получить страховую выплату.

- Сейчас нужно предупреждать людей, что, покупая полис фирмы, которая не является страховой компанией, они никакой защиты не приобретают. Нет гарантии компенсационных выплат, потому что эти выплаты должны происходить только при взаимодействии с Российским союзом автостраховщиков, - рассказывает Сергей Смирнов.

Досье "РГ"

Российские мошенники не так просты, как кажутся. Вот история некой гражданки Кравченко. Представляясь агентом одной страховой компании, женщина успешно реализовывала полисы КАСКО и ОСАГО. Страховые бланки печатала дома на цветном принтере. Продавала их и получала премии. Зарабатывала на этом деле миллионы рублей. Интересно, что с клиентами проблем не возникало - "агенту" удавалось выплачивать страховые компенсации своим клиентам. Но когда случилось несколько ДТП приблизительно в одно время, мошенница не смогла расплатиться по счетам. На этом и попалась. Когда пострадавшие обратились непосредственно в страховую компанию, там очень удивились действиям лживой сотрудницы. Более того, ни в какой другой компании женщина тоже не работала.