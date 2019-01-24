Крылатые ракеты и "умные" бомбы: чем Израиль наносит удары по Сирии

После израильской атаки сирийских объектов продолжается интенсивное обсуждение случившегося. В частности, делаются предположения о средствах поражения, применявшихся в ходе этой агрессивной вылазки. Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, с большой уверенностью можно говорить о том, что в ходе удара использовались, в основном, крылатые ракеты типа Delilah ("Далила") и управляемые авиационные бомбы Spice 1000 ("Спайс 1000").

"Delilah, похоже, были применены против сирийских зенитных комплексов, включая ЗРПК "Панцирь-С1". Стоит заметить, что эта же ракета, по всей видимости, задействовалась и при уничтожении сирийского "Панциря" в ходе израильского удара в мае 2018 г. В ряде источников можно встретить упоминания о БПЛА-камикадзе Harop, но картинка видеотрансляция с их головок самонаведения выглядит совершенно иначе", - уточняет Лямин.

Управляемые авиационные бомбы Spice 1000 (остатки такой бомбы, сбитой ПВО Сирии, были обнаружены около Дамаска), вероятно, были использованы для поражения крупных стационарных целей, таких как склады международного аэропорта Дамаска. Планирующая "умная" Spice 1000 представляет собою оборудованную специальным модулем управления стандартную 1000-фунтовую (450 кг) авиабомбу.

"В целом надо сказать, что использование крылатых ракет и планирующих управляемых авиабомб позволяет ВВС Израиля наносить удары в районе Дамаска вне радиуса действия наиболее современных систем ПВО Сирии: ЗРПК "Панцирь- С1", ЗРК "Бук- М2Э" и "Печора - 2М".

В то же время поставленные сирийцам С-300 расчеты пока только осваивают, они не находятся на боевом дежурстве", - добавил Лямин.