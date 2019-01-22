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22.01.2019,  
12:25
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Тип не определен: Израиль мог уничтожить "Печору" вместо "Панциря"

Сирийские военные проявили мужество и высокий профессионализм при отражении израильского налета. Они до самого конца находились на боевых постах, защищая воздушные рубежи своего государства.

В ролике, обнародованном Силами обороны Израиля, можно видеть, как боевая машина комплекса ПВО активно противодействует стае ракет, которые атакуют ее с разных сторон.

Количество вражеских средств поражения было столь значительным, что уничтожить их все не представлялось возможным. Две крылатых ракеты в итоге прорвались к цели. Причем установку поразили вначале с одного направления, после чего другой высокоточный боеприпас сделал своеобразный "контрольный выстрел".

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою

До сих пор не установлен тип потерянной боевой машины. Некоторые из экспертов полагают, что это могла быть самоходная пусковая установка ЗРК "Печора-2М", являющаяся глубокой модернизацией принятой еще в 1961 году системы С-125.

Благодаря современным цифровым технологиям обновленная ЗРК может сбивать различные современные цели. Например, в Сирии она ранее успешно уничтожала крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Однако, как известно, полностью неуязвимых видов оружия просто не бывает.

Это же относится и к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1". Машина полностью израсходовала весь боекомплект и успешно поразила все атаковавшие объекты. В момент перезарядки ее и накрыли барражировавшей неподалеку крылатой ракетой.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС на своих полигонах интенсивно отрабатывали новые тактические приемы по уничтожению систем ПВО, в том числе и ЗРПК "Панцирь-С1". 

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