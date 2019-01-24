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24.01.2019 18:33
Рубрика: ПДД

Сдаемся по-старому

Минэкономразвития решило, что новый порядок приема экзаменов на права к хорошему результату не приведет
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 16 (7774)
Министерство экономического развития дало отрицательное заключение на проект постановления правительства, который разработало МВД по проведению экзамена на водительские удостоверения.
Кандидаты в водители пока будут сдавать экзамен по старым методикам. Фото: Владимир Аносов/ РГ Кандидаты в водители пока будут сдавать экзамен по старым методикам. Фото: Владимир Аносов/ РГ
Кандидаты в водители пока будут сдавать экзамен по старым методикам. Фото: Владимир Аносов/ РГ

По мнению министерства, проект содержит избыточные требования, которые повлекут за собой дополнительные расходы. А также документ не решает обозначенной в пояснительной записке проблемы.

В то же время министерство не возражает, если предложенный вид экзаменов будет проведен в качестве эксперимента.

Но только наряду с ныне действующей методикой приема экзамена.

Фото: www.instagram.com/wdls.ru
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Напомним, что проект постановления правительства, подготовленный МВД РФ, предусматривал объединение двух экзаменов на права: проверку первоначальных навыков управления и умение управлять автомобилем на дороге. При этом проверка первоначальных навыков сохранялась в рамках этого сдвоенного экзамена. Но на каких-то неведомых никому площадках, без указания допустимых требований.

Документ прошел общественное обсуждение и поступил на оценку регулирующего воздействия, которую проводит минэкономразвития. И министерство эту задачу выполнило.

Согласно его заключению, в 2017 году было проведено 4,6 миллиона практических экзаменов.

Из них 2,2 миллиона - по первоначальным навыкам управления транспортными средствами, 2,3 миллиона - по управлению транспортными средствами в условиях дорожного движения.

На каждого кандидата в водители пришлось в среднем 5,6 попытки сдачи экзаменов. Процент сдачи с первого раза составил для экзамена по первоначальным навыкам управления транспортными средствами (на площадке) - 44 процента. Для экзамена по управлению транспортными средствами в условиях дорожного движения - 34 процента. Это данные Госавтоинспекции.

Министерство не возражает, если предложенный вид экзаменов будет проведен в качестве эксперимента

Экзамен по-новому предполагает совмещение упражнений на закрытой площадке с проверкой навыков в условиях городского движения.

Следовательно, количество практических экзаменов в городе увеличится как минимум на количество экзаменов, при которых в действующей системе обучения кандидаты в водители пересдают экзамен на автодроме.

Кроме того, в настоящее время проверка первоначальных навыков управления автотранспортными средствами может осуществляться с помощью автоматизированных систем на автоматизированных автодромах. Такие автодромы имеют высокую пропускную способность - порядка 160 человек в час.

А это сокращает время проведения практического экзамена. При этом увеличение количества упражнений, выполняемых в условиях меняющейся дорожной обстановки под контролем экзаменатора, может способствовать тому, что итог экзамена все больше зависит от субъективного мнения экзаменатора.

В минэкономразвития напомнили, что на рынке услуг по подготовке водителей работают как частные автошколы, так и государственные. То есть бюджетные организации, которые за деньги налогоплательщиков приводили свои автодромы в соответствие с законами.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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По оценкам экспертов, отдельные упражнения в условиях загруженности дорог выполнять затруднительно, в частности в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург.

Например, автомобиль "КАМАЗ" с прицепом имеет длину до 20 метров, а для выполнения отдельных упражнений на площадке такому автомобилю может потребоваться территория длиной до 70 метров.

Но в проекте постановления пропали требования о необходимости обеспечить нужные размеры экзаменационных площадок. Да и само увеличение количества и продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести к ухудшению дорожной обстановки. К такому мнению пришли эксперты минэкономразвития.

Примечательно, что МВД довольно скоро отреагировало на отзыв минэкономразвития. И уже вчера состоялось совещание Госавтоинспекции с представителями министерства.

Были достигнуты договоренности об уточнении отдельных положений приема экзаменов. Однако какие именно - не озвучивается.

Тем не менее теперь МВД потребуется внести соответствующие поправки и вновь выставить проект на портал regulation.gov.ru.

Будем ждать итогов.