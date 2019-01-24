МИД: Россия продолжит поддерживать Венесуэлу

На Смоленской площади заявили о поддержке Венесуэлы, которая оказалась в сложной ситуации после заявления президента США Дональда Трампа о признании законным главой Боливарианской республики лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

"Будем стоять на страже суверенитета Каракаса", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, которого цитирует агентство РИА Новости. По словам дипломата, Венесуэла является стратегическим партнером Москвы. Замглавы российского внешнеполитического ведомства высказал уверенность в том, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать давление на Боливарианскую республику.

Ранее попытку госпереворота в Венесуэле, инициированную с подачи Вашингтона, раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.