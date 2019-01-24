Захарова прокомментировала позицию Запада относительно Венесуэлы

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношение Запада к происходящим беспорядкам в Венесуэле является прямой характеристикой его внешней политики. По ее словам, это пример того, как "прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву".

На своей странице в Facebook Захарова упрекнула Запад в том, как он "в ручном режиме" меняет власть в других странах.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков также обвинил администрацию США в желании сменить режим в Венесуэле. Именно так он расценил заявление главы Белого дома Дональда Трампа о признании временным главой Венесуэлы спикера Нацсобрания Хуана Гуайдо. "Везде, где США устраивали смены режима - от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос. Венесуэла - новая жертва", - отметил Пушков.

Президент США Дональд Трамп добавил, что фактически готов к любым действиям в Венесуэле, где "набирает обороты политический кризис".

Напомним, что Гуаидо объявил переизбранного в мае 2018 года Николаса Мадуро "узурпатором", а пост президента, соответственно, вакантным. Он открыто заявил, что хотел бы "заменить Мадуро при поддержке военных", пообещав затем провести в стране новые выборы.

В настоящее время в Каракасе и других регионах страны продолжаются митинги как сторонников, так и противников власти, очевидцы сообщают о массовых столкновениях последних со стражами порядка.