Трамп не исключил никаких действий США касательно Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что фактически готов к любым действиям в Венесуэле, где "набирает обороты политический кризис". В том числе применения военной силы для поддержки признанного Вашингтоном врио лидера южноамериканской страны - главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Глава Соединенных Штатов намерен резко усилить давление на президента Венесуэлы с целью вынудить его покинуть свой пост. Между тем, по словам Трампа, пока в Белом доме не рассматривают какого-либо конкретного сценария действий в отношении Каракаса. Американские власти предупредили Мадуро о готовности ввести санкции в случае применения насилия к оппозиции, передает ТАСС.

Ранее президент Боливарианской республики Николас Мадуро объявил, что его страна разрывает дипломатические отношения с США. Американскому дипломатическому персоналу было дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Напомним, что Гуаидо объявил переизбранного в мае 2018 года Николаса Мадуро "узурпатором", а пост президента, соответственно, вакантным. Этому предшествовало решение главы республики отстранить Национальную ассамблею, контролируемую оппозицией, от руководства страной и заменить ее Национальным учредительным собранием.