На следующей неделе выдающийся пианист современности сыграет Баха и Моцарта, dream team российских исполнителей классики соберется в "Зарядье", а в ГЛАВCLUBе прозвучат задушевные мелодии и заводные ритмы новых героев рок-н-ролла.

Кто играет: Российский национальный оркестр, дирижер и солист Михаил Плетнев.

Что играет: В.А. Моцарт - Симфония № 35 (Haffner), И.С. Бах - Концерт для фортепиано с оркестром, И. Стравинский - Сюита из музыки балета "Пульчинелла", В.А. Моцарт - Концерт № 24 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Сольные концерты М. Плетнева в "Филармонии-2" на Юго-западе Москвы вызывают трепет у меломанов, готовых добираться сюда даже с другого конца города. На сей раз Михаил Васильевич играет здесь не соло, а в сопровождении своего оркестра. Но это лишь подстегивает интерес, поскольку в программе концерты Баха и Моцарта, которые выдающийся пианист давно не исполнял, и озорная "Пульчинелла" Стравинского - словно вишенка на торте.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 29-30 января; 2 000 - 6 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Юлия Маточкина и Михаил Векуа.

Что играет: Ф. Мендельсон - Симфония № 4; Г. Малер "Песнь о земле".

Почему идти: "Итальянская" симфония Мендельсона, сочетающая в себе чарующую ясность и мелодическую живость, встретится в этот вечер с тревожным и внежанровым, по сути, шедевром Малера. И оркестр, и дирижер в лишних представлениях не нуждаются. Пройти между Сциллой изящного романтизма и Харибдой сумрачного мистицизма - задача, с которой они обязаны, безусловно, справиться.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 1 февраля; 3 500 - 12 000 руб.

Кто играет: Том Оделл.

Что играет: Инди-поп.

Почему идти: Фортепианные переливы, гитарные переборы, медовые мелодии и задушевные тексты - это все о Томе Оделле. Этого парня сравнивают с молодым Дэвидом Боуи, под его баллады тысячи девушек по обе стороны Атлантики переживают расставания с любимыми, а среди почитателей его таланта числятся Элтон Джон и Лили Аллен. Если вам захотелось немного погрустить в теплой компании, то этот концерт окажется как нельзя кстати.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 3 февраля; 2 000 - 6 500 руб.

Кто играет: Госоркестр России под управлением Владимира Юровского, солист Вадим Репин.

Что играет: Й. Гайдн - Симфония № 39, М. Брух - Концерт № 1 для скрипки с оркестром, Д. Шостакович - Симфония № 11.

Почему идти: Скрипач Вадим Репин и дирижер Владимир Юровский - dream team исполнительского искусства наших дней. Звездный тандем выйдет на сцену в Скрипичном концерте Бруха, и это наверняка станет одним из главных событий сезона. А чтобы вечер запомнился еще лучше, Госоркестр, изрядно похорошевший в последние годы, наполнит зал мощной энергетикой Шостаковича и изысканными гармониями Гайдна.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 31 января; 1 500 - 4 000 руб.

Кто играет: Группа LANY.

Что играет: Электро-поп.

Почему идти: Собирая воедино рок- и поп-штампы последних десятилетий, LANY сочиняют мелодически нехитрые, но крайне привязчивые песни, балансирующие на стыке электро-попа и альт-рока. По большому счету, парни из Лос-Анджелеса ни делают ничего такого, за что стоило бы курить фимиам, но их верность единожды взятому задорному ритму дает положительную реакцию: на танцполе у LANY нет свободных мест.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 4 февраля; 1 700 - 5 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Виктор Бабарикин).

Что играет: Classical crossover.

Почему идти: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" в своей новой программе "перечитывает" в стилях рок, диско, латино и электро "Времена года" Вивальди, "Ночь на Лысой горе" Мусоргского, "В пещере горного короля" Грига, "Кармину Бурану" Орфа и т.д. Стереотипы консерватора-меломана разрушаются, зато всякий юный шалопай, никогда прежде не слыхавший о Григе или Орфе, расширит горизонты своих познаний.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 30 января; 800 - 2 500 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Государственного академического Большого театра России (дирижер Туган Сохиев), солист Василий Ладюк.

Что играет: С. Рахманинов - Кантата "Весна" для баритона, хора и оркестра, А. Бородин - "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь", С. Рахманинов - Симфония № 2.

Почему идти: Полная света и радости кантата Рахманинова "Весна" соседствует в программе с трепетной Второй симфонией, в которой отчетливо слышна "исповедь души" автора. Ну а балетный фрагмент из "Князя Игоря" - напоминание о том, что хотя маэстро Сохиев известен как блестящий симфонист, но сейчас на сцене оркестр и хор Большого театра.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 4 февраля; 1 000 - 4 000 руб.