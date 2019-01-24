Новости

Все школы Кемерова закрываются на карантин с 25 января 14:55
Google заявил Госдуме, что на своих картах признает Крым российской территорией 14:50
СК начал проверку по факту отравления 12 школьников в Уфе 14:44
В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд 14:35
Магазины для туристов в Вене будут работать по воскресеньям 14:32
В Новосибирске посетитель больницы проломил доктором стену 14:32
Житель Башкирии подорвался на снаряде на бывшем военном арсенале 14:30
Порошенко высмеяли за "заправленный в трусы" пиджак 14:29
Школьников Кургана научат обращаться со стрелковым оружием 14:24
Лукашенко назвал приоритеты в работе с Новосибирской областью 14:10
Ford Ranger для Европы сменил моторы 14:06
Милонов предложил возродить институт благородных девиц 14:05
Владимир Путин не приедет на Мюнхенскую конференцию 14:03
Режиссера "Богемской рапсодии" обвинили в массовом растлении подростков 14:00
В Башкирии мать и двое детей погибли при пожаре 13:51
Власти Югры проследят за ситуацией с обысками в мэрии Нефтеюганска 13:48
Краснодарка передала несколько тысяч книг колониям УФСИН 13:33
Путин проведет совещание с Памфиловой 13:26
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову 13:26
"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в 1/4 финала Еврокубка 13:24
Выглядит внушительно: в США оценили первое фото ударного "Охотника" 13:24
В Копейске проверят обстоятельства смерти 9-летней пациентки 13:22
Бразилия не поддержит военную интервенцию в Венесуэле 13:16
Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729 13:16
Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 13:49
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На следующей неделе выдающийся пианист современности сыграет Баха и Моцарта, dream team российских исполнителей классики соберется в "Зарядье", а в ГЛАВCLUBе прозвучат задушевные мелодии и заводные ритмы новых героев рок-н-ролла.

Кто играет: Российский национальный оркестр, дирижер и солист  Михаил Плетнев.

Что играет: В.А. Моцарт - Симфония № 35 (Haffner), И.С. Бах - Концерт для фортепиано с оркестром, И. Стравинский - Сюита из музыки балета "Пульчинелла", В.А. Моцарт - Концерт № 24 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Сольные концерты М. Плетнева в "Филармонии-2" на Юго-западе Москвы вызывают трепет у меломанов, готовых добираться сюда даже с другого конца города. На сей раз Михаил Васильевич играет здесь не соло, а в сопровождении своего оркестра. Но это лишь подстегивает интерес, поскольку в программе концерты Баха и Моцарта, которые выдающийся пианист давно не исполнял, и озорная "Пульчинелла" Стравинского - словно вишенка на торте.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 29-30 января; 2 000 - 6 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, солисты Юлия Маточкина и Михаил Векуа.

Что играет: Ф. Мендельсон - Симфония № 4; Г. Малер "Песнь о земле".

Почему идти: "Итальянская" симфония Мендельсона, сочетающая в себе чарующую ясность и мелодическую живость, встретится в этот вечер с тревожным и внежанровым, по сути, шедевром Малера. И оркестр, и дирижер в лишних представлениях не нуждаются. Пройти между Сциллой изящного романтизма и Харибдой сумрачного мистицизма - задача, с которой они обязаны, безусловно, справиться.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 1 февраля; 3 500 - 12 000 руб.

Кто играет: Том Оделл.

Что играет: Инди-поп.

Почему идти: Фортепианные переливы, гитарные переборы, медовые мелодии и задушевные тексты - это все о Томе Оделле. Этого парня сравнивают с молодым Дэвидом Боуи, под его баллады тысячи девушек по обе стороны Атлантики переживают расставания с любимыми, а среди почитателей его таланта числятся Элтон Джон и Лили Аллен. Если вам захотелось немного погрустить в теплой компании, то этот концерт окажется как нельзя кстати.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 3 февраля; 2 000 - 6 500 руб.

Кто играет: Госоркестр России под управлением Владимира Юровского, солист Вадим Репин.

Что играет: Й. Гайдн - Симфония № 39, М. Брух -  Концерт № 1 для скрипки с оркестром, Д. Шостакович - Симфония № 11.

Почему идти: Скрипач Вадим Репин и дирижер Владимир Юровский - dream team исполнительского искусства наших дней. Звездный тандем выйдет на сцену в Скрипичном концерте Бруха, и это наверняка станет одним из главных событий сезона. А чтобы вечер запомнился еще лучше, Госоркестр, изрядно похорошевший в последние годы, наполнит зал мощной энергетикой Шостаковича и изысканными гармониями Гайдна.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 31 января; 1 500 - 4 000 руб.

Кто играет: Группа LANY.

Что играет: Электро-поп.

Почему идти: Собирая воедино рок-  и поп-штампы последних десятилетий, LANY сочиняют мелодически нехитрые, но крайне привязчивые песни, балансирующие на стыке электро-попа и альт-рока. По большому счету, парни из Лос-Анджелеса ни делают ничего такого, за что стоило бы курить фимиам, но их верность единожды взятому задорному ритму дает положительную реакцию: на танцполе у LANY нет свободных мест.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 4 февраля; 1 700 - 5 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Виктор Бабарикин).

Что играет: Classical crossover.

Почему идти: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" в своей новой программе "перечитывает" в стилях рок, диско, латино и электро "Времена года" Вивальди, "Ночь на Лысой горе" Мусоргского, "В пещере горного короля" Грига, "Кармину Бурану" Орфа и т.д. Стереотипы консерватора-меломана разрушаются, зато всякий юный шалопай, никогда прежде не слыхавший о Григе или Орфе, расширит горизонты своих познаний.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 30 января; 800 - 2 500 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр и хор Государственного академического Большого театра России (дирижер Туган Сохиев), солист Василий Ладюк.

Что играет: С. Рахманинов - Кантата "Весна" для баритона, хора и оркестра, А. Бородин - "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь",  С. Рахманинов - Симфония № 2.

Почему идти: Полная света и радости кантата  Рахманинова "Весна" соседствует в программе с трепетной Второй симфонией, в которой отчетливо слышна "исповедь души" автора. Ну а балетный фрагмент из "Князя Игоря" -  напоминание о том, что хотя маэстро Сохиев известен как блестящий симфонист, но сейчас на сцене оркестр и хор Большого театра.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 4 февраля; 1 000 - 4 000 руб.

Культура Музыка Рок Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Классика РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске
Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года
Володин: Google нарушает Конституцию РФ, не показывая на картах Крым российским
Появилось видео перехвата шведского самолета над Балтийским морем
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег