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24.01.2019 16:25
Рубрика: Власть

Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ

Текст: Иван Петров
В министерстве обороны опровергли опубликованную в четверг в зарубежных СМИ информацию о том, что российские самолеты нарушили воздушное пространство Швеции. В военном ведомстве напомнили, что плановые полеты над акваторией Балтийского моря экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняют регулярно - с материковой части России в Калининградскую область и обратно. "Но непременно с соблюдением всех международных правил использования воздушного пространства, границы других государств не нарушаются", - пояснили в Минобороны РФ.
Фото: Минобороны РФ
Появилось видео перехвата шведского самолета над Балтийским морем

Сегодня СМИ со ссылкой на вооруженные силы Швеции сообщили, что российский самолет типа Ил-20 произвел 19 января полет в районе Балтийского моря в сопровождении двух истребителей типа Су-27. И что российские самолеты на короткое время якобы вошли в воздушное пространство Швеции. По данным шведских военных, это произошло в районе, расположенном к югу от Карлсхамна в Блекинге.

Напомним, в четверг утром российские военные сообщили, что над нейтральными водами Балтийского моря средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель. В воздух для перехвата цели немедленно был поднят истребитель Су-27. Экипаж истребителя приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, после чего удалось его идентифицировать как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции.

Власть Безопасность Правительство Минобороны
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