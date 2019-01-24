Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ

В министерстве обороны опровергли опубликованную в четверг в зарубежных СМИ информацию о том, что российские самолеты нарушили воздушное пространство Швеции. В военном ведомстве напомнили, что плановые полеты над акваторией Балтийского моря экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России выполняют регулярно - с материковой части России в Калининградскую область и обратно. "Но непременно с соблюдением всех международных правил использования воздушного пространства, границы других государств не нарушаются", - пояснили в Минобороны РФ.

Сегодня СМИ со ссылкой на вооруженные силы Швеции сообщили, что российский самолет типа Ил-20 произвел 19 января полет в районе Балтийского моря в сопровождении двух истребителей типа Су-27. И что российские самолеты на короткое время якобы вошли в воздушное пространство Швеции. По данным шведских военных, это произошло в районе, расположенном к югу от Карлсхамна в Блекинге.

Напомним, в четверг утром российские военные сообщили, что над нейтральными водами Балтийского моря средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель. В воздух для перехвата цели немедленно был поднят истребитель Су-27. Экипаж истребителя приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, после чего удалось его идентифицировать как самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции.