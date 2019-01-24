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24.01.2019 13:43
Рубрика: В мире

Митинг против переименования Македонии пройдет в Афинах

Текст: Александр Гасюк (Афины)
Очередное массовое протестное выступление против ратификации парламентом Греции Преспанского соглашения о переименовании Македонии в Республику Северная Македония пройдет 24 января вечером в Афинах.

Во второй половине дня в центре греческой столицы будут усилены меры безопасности, оцеплен центр города, закрыта центральная станция метро "Синтагма". На улицы будут выведены дополнительные силы полиции, которые активно готовятся к столкновениям с агрессивно настроенными протестующими.

Фото: Reuters
Почему в Греции болезненно относятся к переименованию Македонии

Сегодняшняя демонстрация станет последней попыткой греков, недовольных переименованием соседней страны в Республику Северная Македония, повлиять на ход голосования своих депутатов. Ожидается, что процедура по ратификации "исторического соглашения" Афин и Скопье завершится в четверг поздно вечером. Местные обозреватели прогнозируют, что правительство Алексиса Ципраса получит необходимое для утверждения данного документа количество голосов законодателей, несмотря на категорический отказ всех оппозиционных партий поддержать Преспанское соглашение.

После его ратификации, в течение ближайших дней, парламент Греции также должен одобрить протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО и тем самым снять долгосрочное вето Афин на практическую интеграцию Скопье в североатлантический альянс.

Между тем

Рано утром в четверг на главном туристическом объекте в Греции - афинском Акрополе - представители Коммунистической партии Греции (КПГ) вывесили огромный плакат с критикой планов греческого правительства и стран Запада. "Нет - соглашению Ципраса-Заева, нет - планам США-НАТО-ЕС, нет - ирредентизму и национализму. Да - дружбе, солидарности и совместной борьбе народов", - указали на нем активисты КПГ.

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