Евгения Тарасова и Владимир Морозов боролись за то, чтобы сохранить титул чемпионов Европы

О ситуации, которая складывается в парном катании на европейском уровне и о российских перспективах на мировом первенстве в марте, корреспондент "РГ" побеседовал с олимпийским чемпионом Олегом Васильевым, который следил за прокатами с трибун "Минск Арены".

Олег Кимович, Женя Тарасова ошиблась на прыжке, партнеры разошлись в параллельном вращении - отсюда и не самые высокие баллы, но как оцените форму и готовность ребят?

Олег Васильев: Я рад, что ребята все-таки вернулись к короткой программе олимпийского сезона на музыку Рахманинова. Она больше им подходит. Видно, что катать ее паре удобнее, комфортнее. Понятно, что было мало времени, чтобы подготовить эту программу именно к чемпионату Европы, вспомнить ее и кататься так же хорошо и сильно, как в прошлом году. С этим и связаны ошибки, слегка медленное, тяжелое катание. Но в целом ребята выглядят хорошо. Думаю, в произвольной программе все должно быть хорошо.

Но ведь ошибки были допущены, так скажем, в базовых элементах. А они спортсмены высокого уровня...

Олег Васильев: Ошибки случаются всегда. Их допускают и новички, и лидеры, такие как Ханю, Медведева, Загитова. Фигуристы - не роботы, а люди. Поэтому не надо зацикливаться на этом срыве.

Россияне уступали французам 2,65 балла. Такое отставание отыгрывается?

Олег Васильев: Безусловно. Все очень близко. Все, что до 5 баллов, в пределах досягаемости в произвольной программе.

Пара Джеймс - Сипре победила в финале Гран-при. Согласны, что они здорово прибавили?

Олег Васильев: За последние два года французы очень выросли: в катании, музыкальности, хореографичности. Они стали более уверенно кататься и делать элементы. Их работа вместе с Джоном Циммерманом дает очень позитивные результаты.

Даже на чемпионате Европы россиянам приходится бороться за первое место. Тревожный знак перед чемпионатом мира?

Олег Васильев: Безусловно, тревожный. Хочется, чтобы это лидерство было бесспорным. Но сегодня такого нет, потому что топовые пары делают все элементы четвертого уровня сложности. И тот, кто срывает один из них, уходит из борьбы за лидерство. Сейчас в отличие от того, что было лет 20 назад, одна маленькая ошибка может решить очень многое.

Где будем смотреть

Пятница, 25 января Первый

21.30. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция

Матч ТВ

14.15. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция.

Суббота, 26 января Первый

14.10. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

23.00. Танцы на льду. Произвольный танец. Трансляция.

Воскресенье, 27 января Первый

18.35. Показательные выступления. Прямая трансляция.

Другое мнение

Елена Чайковская, заслуженный тренер СССР и России:

- Пара Тарасова - Морозов должна исполнять все элементы чисто. Выучить вращения обязан любой спортсмен, тем более такого уровня. Удивлена, что прыжка у пары тоже нет. Вообще меня не очень радует чехарда с тренерами. А я имею право это сказать, потому что я воспитала много олимпийских чемпионов. Тренер должен быть один и должен отвечать за свою работу. В короткой программе была показана работа, которую я считаю незавершенной. В таком виде на чемпионате Европы выступать нельзя.