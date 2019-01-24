Определились финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису

Стали известны финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису. За победу на первом турнире "Большого шлема" в сезоне поборются японка Наоми Осака и чешка Петра Квитова.

Осака в своем полуфинале взяла верх над другой представительницей Чехии - Каролиной Плишковой, встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу японской спортсменки. Квитова оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз - 7:6, 6:0.

Встреча Осаки и Квитовой имеет и дополнительную интригу. Победительница не только выиграет Australian Open, но и станет первой ракеткой мира в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Осака ранее не поднималась выше четвертой строчки, Квитова доходила до второго места.

Наоми, кстати, повторила достижение знаменитой американки Дженнифер Киприати 18-летней давности. Японка стала первой с того момента теннисисткой, вышедшей в финал турнира "Большого шлема" после победы на своем дебютном мэйджоре. В прошлом году, напомним, она выиграла на US Open, в скандальном финале победив Серену Уильямс.

В мужской части соревнований полуфиналы еще не состоялись. Сегодня определится финалист в паре Рафаэль Надаль - Стефанос Циципас. А завтра Новак Джокович сыграет с французом Люкой Пуи.