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24.01.2019 12:02
Рубрика: Спорт

Определились финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису

Текст: Данила Жиляев
Фото: AP Photo/Andy Brownbill Фото: AP Photo/Andy Brownbill
Фото: AP Photo/Andy Brownbill

Стали известны финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису. За победу на первом турнире "Большого шлема" в сезоне поборются японка Наоми Осака и чешка Петра Квитова.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Джокович вышел в полуфинал Australian Open на отказе соперника

Осака в своем полуфинале взяла верх над другой представительницей Чехии - Каролиной Плишковой, встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу японской спортсменки. Квитова оказалась сильнее американки Даниэль Коллинз - 7:6, 6:0.

Встреча Осаки и Квитовой имеет и дополнительную интригу. Победительница не только выиграет Australian Open, но и станет первой ракеткой мира в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Осака ранее не поднималась выше четвертой строчки, Квитова доходила до второго места.

Наоми, кстати, повторила достижение знаменитой американки Дженнифер Киприати 18-летней давности. Японка стала первой с того момента теннисисткой, вышедшей в финал турнира "Большого шлема" после победы на своем дебютном мэйджоре. В прошлом году, напомним, она выиграла на US Open, в скандальном финале победив Серену Уильямс.

В мужской части соревнований полуфиналы еще не состоялись. Сегодня определится финалист в паре Рафаэль Надаль - Стефанос Циципас. А завтра Новак Джокович сыграет с французом Люкой Пуи.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2019
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