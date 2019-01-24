После того как в селе Марково Ростовского района сгорела школа и родителям предложили возить детей почти за два десятка километров в другой населенный пункт, селяне решили пойти по пути дореволюционного мецената, который когда-то Марковскую школу построил и содержал. Они открыли банковский счет, перечисляют туда деньги и "бросили клич" в соцсетях.

Спасли всех

Беда в Марковскую основную школу пришла в прошлом году, накануне Дня учителя. Четвертого октября у двухэтажного деревянного здания, построенного в XIX веке местным фабрикантом голландским подданным Карлом Блессом, вдруг загорелась крыша.

- Вызвали пожарных, организовали эвакуацию детей и начали самостоятельно тушить. Я беру один огнетушитель, беру второй - все равно тлеет. Бегу на второй этаж, чтобы попробовать тушить оттуда, а там уже все в дыму. Но мы всех детей вывели и даже личные вещи учеников и школьное имущество спасли, - вспоминает директор школы Елена Сергеева.

Примчавшиеся пожарные (благо на местном сельхозпредприятии есть добровольная пожарная дружина) огонь потушили быстро. Но крыша старого здания сгорела, пострадали и стены.

Как потом выяснили эксперты, причиной возгорания стал поджог. Намеренный или случайный, осталось неизвестно, но точно установлено, что огонь шел снизу, между деревянной стеной и прикрывавшим ее негорючим сайдингом, и вырвался наружу уже только под крышей.

Потерю родной школы, в которой училось множество поколений марковцев, селяне пережили тяжело. Предки нынешних жителей села обучались здесь грамоте, когда у иностранца Блесса в Маркове еще имелась суконная фабрика - на ней потом многие и работали. И теперь эта пока еще живая история тоже уходит в небытие - старые стены признаны не подлежащими ремонту и предназначены под снос.

В тесноте

К счастью, в селе школьное здание было не одно, а два. Во втором - типовой кирпичной коробке детского сада 1984 года постройки - размещен детсад и начальная школа. Им и пришлось потесниться, чтобы предоставить временное "жилье" 32 старшим ученикам. Теперь они приходят на занятия после ребятишек из начальных классов, то есть во вторую смену, не имеют оборудованных классов химии и физики, но в общем, по словам Елены Сергеевой, устроились нормально.

Марковцы уверены, что "школа на селе - больше чем школа - это жизнь", которую нужно обязательно сохранить

Первое, что власти предложили марковцам для решения проблемы, - доставка детей на школьном автобусе за 17 километров в школу поселка Ишня. Но жители села, чуть ли не полторы сотни лет учившиеся в своей школе, этот вариант отвергли категорически.

- Автобус - это первый шаг к закрытию основной школы, - переживает мама восьмиклассницы Мария Быкова. - А потом и село развалится, зачахнет, потому что люди уже сейчас начали задумываться о перемене места жительства и переезде куда-то поближе к школам. Кроме того, дорога до Ишни находится в ужасном состоянии. Среди детей есть такие, кто плохо переносит поездки на автобусах - все время с пакетиками и таблетками. Какими они приедут на уроки, ведь дорога неблизкая?

На прошедшем в декабре сельском сходе, в котором участвовали 372 человека (почти все жители села! - Прим. "РГ"), марковцы дружно высказались за строительство новой школы, а родители 32 старших учеников передали в райадминистрацию заявления, в которых отказались возить детей в Ишню. Более того, после Нового года в интернете появился снятый марковскими активистами ролик, где в написанной на доске фразе "Школу сохранить, нельзя закрыть" запятая ставится после слова "сохранить". Учителя, родители и дети очень убедительно доказывают, что "школа на селе - больше чем школа - это жизнь", и просят их услышать.

С шапкой по кругу

Увы, сгоревшее в октябре образовательное учреждение не могло попасть в уже сверстанную на ближайшие годы программу по строительству школ. Но поскольку в Маркове работает чрезвычайно крупное и передовое сельхозпредприятие европейского уровня, есть шанс войти с этой темой в федеральную программу устойчивого развития сельских территорий. Да только марковцы переживают, что пока весь этот государственный финансовый механизм раскрутится, в школе некому будет учиться - семьи и учителя просто уедут. Селяне очень хотят, чтобы новая школа на месте старой появилась уже к новому учебному году. Потому и взяли инициативу в свои руки, объявив о сборе средств.

- Неужели немцу было больше дела до наших детей, чем нам? - задаются они вопросом и несут деньги в "общий котел".

По словам председателя муниципального Совета сельского поселения Ишня Андрея Ложкина, у Марковской школы много выпускников, есть среди них и бизнесмены, и они готовы вложиться в новое строительство. Да и сами жители села оказывают посильную помощь - кто тысячу рублей перечисляет, кто пять, а кто и десять. Кроме того, инициативная группа готовит письма директорам заводов, предпринимателям Ростова и Ярославля. Но главный марковский спонсор, больше всех заинтересованный в том, чтобы село жило и развивалось, - уже называвшееся сельхозпредприятие, один из флагманов регионального АПК. Как сообщил его гендиректор Василий Финогеев, он, безусловно, примет самое непосредственное участие в решении проблемы и, если бы не требования законодательства, новое здание на месте старого к сентябрю точно было бы построено. Наскребли бы денег. Да только, чтобы новая школа получила лицензию, в ней, по современным требованиям, должен быть спортзал, столовая, оборудованные кабинеты технологии, физики, химии, музыки. А это уже совсем другой финансовый расклад - без федеральных денег не обойтись.

Смогут ли современные бизнесмены даже коллективно повторить, в общем, рядовой для XIX века широкий жест немца Блесса, будет видно к концу учебного года.

Компетентно



Ирина Лобода, директор департамента образования Ярославской области:

- Решение проблемы с обучением детей пятых - девятых классов из села Марково идет в нескольких направлениях. Вместе с межведомственной комиссией, профильными структурами администрации района и области, родителями и коллективом школы проанализированы возможные варианты решения вопроса. Во-первых, достигнуты договоренности с потенциальным инвестором (расположенным в Маркове сельхозпредприятием) о разработке проекта здания новой школы, в том числе финансовые аспекты. Одновременно с этим администрация муниципального района прорабатывает возможности реконструкции административного здания этого сельхозпредприятия площадью 400 квадратных метров, которое может быть приспособлено под школу, с учетом всех требований СанПиНа и противопожарной безопасности. Параллельно с департаментом дорожного хозяйства Ярославской области решается вопрос о ремонте в 2019 году дороги до села Ишня, чтобы на время проведения строительных работ обеспечить доставку школьников из Маркова в среднюю образовательную школу в селе Ишня, где они смогут получать качественное образование в первую смену.