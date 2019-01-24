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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трассу обновят

После крупной аварии магистраль Курск - Воронеж решили расширить
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 15(7773)
Дополнительная полоса движения, барьеры и комплексы фотофиксации правонарушения могут появиться в ближайшее время на Курской трассе. Ходатайство о реконструкции дороги подали власти Воронежской области, проанализировав обстоятельства резонансного ДТП, которое на минувшей неделе унесло жизни восьмерых мужчин в возрасте от 27 до 59 лет.

Авария на 166-м километре магистрали Р-298 Курск - Воронеж - Борисоглебск произошла в Нижнедевицком районе днем 15 января. По версии следствия, 45-летний водитель автомобиля Lexus, житель Белгородской области, выехал на встречную полосу и столкнулся с другими иномарками - KIA Rio и Toyota Land Cruiser Prado. От удара все три машины загорелись, водители и пассажиры погибли на месте. Все они, за исключением водителя KIA (воронежца), были жителями Белгородской области.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области
В Воронеже завели дело после ДТП с восемью погибшими

Следственный отдел главка МВД по Воронежской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

- Считаю необходимым усилить меры безопасности на особо аварийных участках федеральной дороги Курск - Борисоглебск. Нужно обратиться в Росавтодор, чтобы его специалисты начали проводить технические мероприятия по расширению дороги, если возможно - по обеспечению разделительно-барьерного ограждения. Мы со своей стороны должны в 2019 году установить там стационарные комплексы фотовидеофиксации, - отметил губернатор Александр Гусев, дав чиновникам поручение оказать помощь семье погибшего в аварии воронежца.

В ГИБДД подтвердили, что отрезок автодороги Р-298 с 153-го по 214-й километр нуждается в поэтапной реконструкции

Он предложил дорожной инспекции усилить патрулирование на аварийных участках этой трассы. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Воронежской области Евгений Шаталов, в свою очередь, подтвердил, что отрезок автодороги Р-298 с 153-го по 214-й километр нуждается в поэтапной реконструкции с доведением до первой технической категории. Кроме того, по словам главного автоинспектора по региону, на одном из участков магистрали следует обустроить дополнительную полосу на подъем и также оснастить ее комплексом видеофиксации.

Справка "РГ"

Автодорога Р-298 - российская автомобильная дорога общего пользования федерального значения, проходящая через Курскую и Воронежскую области. В последней трасса шириной по одной полосе в каждом направлении пролегает через Верхнее Турово, Вязноватовку и Нижнедевицк. Сложность проезда по регионам представляют спуски-подъемы на территории этих населенных пунктов. Нигде на протяжении воронежского отрезка на трассе нет разделительно-барьерного ограждения.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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