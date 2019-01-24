Новости

Куба обвинила США в попытке захватить ресурсы Венесуэлы 19:31
Третьяковская галерея продлила часы работы выставки Куинджи 19:24
"Газпром" направит в 2019 году 53 млрд рублей на "Северный поток-2" 19:20
Чешка Давидова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону 19:06
В Японии сделают ставку на летающие автомобили 18:59
На Кубани в СИЗО попытались передать наркотики в кетчупе 18:53
Поиски пропавшего самолета с игроком "Кардиффа" Салой прекращены 18:49
Под Москвой мужчина погиб из-за поломки отопления 18:45
В Сочи пройдет День молодежного предпринимательства 18:40
На Кубани мать тайно похоронила ребенка и 6 лет получала пособие 18:38
Фото: Редкое природное явление в Карелии - замерзшие волны 18:38
В Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ по Керченскому проливу 18:35
"Треснувший" гипермаркет в Подмосковье закрыли 18:35
В КБР полицейского заподозрили во взятке в 210 тысяч рублей 18:31
Лидеры России и Болгарии обсудили вопросы энергетики 18:28
Суд санкционировал арест бизнесмена за контрабанду алкоголя 18:22
Российские дипломаты не пострадали при взрыве в Дамаске 18:11
В гробницах династии Ляо найдена уникальная технология 18:01
В Израиле дожди помогли семье обнаружить ценный артефакт 18:00
В дельте Нила раскопали 20 гробниц странной формы 17:58
В Севастополе директора лагеря Ласпи будут судить за отравление детей 17:57
В Киеве демонтируют памятник Суворову 17:42
В Австрии потомки князя Эстерхази похитили 88-летнюю аристократку 17:41
В Госдуме призвали обсудить действия США в Венесуэле на площадке ООН 17:40
Режиссер "Богемской рапсодии" назвал своих обвинителей гомофобами 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 18:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд санкционировал арест бизнесмена за контрабанду алкоголя

В Москве суд санкционировал арест предпринимателя Дмитрия Михальченко, уже осужденного за контрабанду элитного алкоголя, передает РИА Новости. Это уже второе ограничение свободы фигуранта - в ноябре он уже был приговорен к 4 годам и семи месяцам лишения свободы.

Машины с контрабандными сигаретами задержаны на границе с Абхазией

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - подтвердила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По данным следствия, бизнесмен с группой сообщников закупал элитный алкоголь в странах Евросоюза и переправлялся в Россию в контейнерах под видом герметика. Ущерб от преступной деятельности составил более 18 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Политический кризис в Венесуэле
Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов
Российские дипломаты не пострадали при взрыве в Дамаске