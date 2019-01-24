Суд санкционировал арест бизнесмена за контрабанду алкоголя

В Москве суд санкционировал арест предпринимателя Дмитрия Михальченко, уже осужденного за контрабанду элитного алкоголя, передает РИА Новости. Это уже второе ограничение свободы фигуранта - в ноябре он уже был приговорен к 4 годам и семи месяцам лишения свободы.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - подтвердила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По данным следствия, бизнесмен с группой сообщников закупал элитный алкоголь в странах Евросоюза и переправлялся в Россию в контейнерах под видом герметика. Ущерб от преступной деятельности составил более 18 миллионов рублей.