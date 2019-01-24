В Прикамье подал в отставку чиновник, заподозренный в незаконной охоте

Глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Пермского края Василий Утробин, которого подозревают в незаконной охоте, сегодня подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее несколько региональных СМИ опубликовали фотографии чиновника, который демонстрировал свои охотничьи трофеи: двух убитых рысей и расстрелянного в берлоге медведя.

Опубликованными фото заинтересовалось Следственное управление СК по Пермскому краю. Было заявлено, что в ближайшее время будет произведена доследственная проверка информации о незаконной охоте.