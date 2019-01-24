Путин подарил коньки омской школьнице

Двенадцатилетняя омичка Настя Парыгина получила в подарок от президента России Владимира Путина фигурные коньки.

В новогодние праздники школьница написала письмо главе государства, в котором рассказала о своей мечте. Настя учится в седьмом классе СОШ № 59, играет на фортепиано, поет в школьном хоре, а еще хочет заниматься фигурным катанием. Девочку воспитывает бабушка, которая поддерживает ее во всех начинаниях.

- Мне очень хотелось иметь коньки, чтобы начать тренироваться, но у меня 41-й размер ноги, и родные никак не могут найти в магазинах коньки такого большого размера, их быстро разбирают, - рассказала Настя. - Бабушка в шутку посоветовала написать президенту - так я и сделала. Даже не ожидала, что моя мечта исполнится так быстро.

Как сообщает официальный сайт правительства Омской области, коньки школьнице сегодня вручил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц. А еще девочке передали небольшой презент от омского хоккейного клуба "Авангард".

Настя пообещала, что президентские коньки точно не будут висеть "на гвозде". В ближайшие выходные она выйдет на них на каток.