Разломился пополам: появились фото разбившегося ракетоносца Ту-22М3

В Сети появились фото с аэродрома Оленегорск в Мурманской области, где во вторник потерпел крушение дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ВКС России Ту-22М3.

Напомним, самолет выполнял тренировочный полет без оружия. При заходе на посадку Ту-22 попал в снежный заряд и ударился о землю, сообщили в Министерстве обороны РФ. Погибли трое из четырех членов экипажа самолета, один из штурманов в реанимации.

Судя по характеру повреждений, отсутствию крыльев и воздухозаборника правого двигателя, после жесткой посадки самолет несколько раз перевернулся. Носовая часть с кабиной экипажа оторвалась от фюзеляжа в районе балки центроплана. На месте крушения загорелось вылившееся из баков самолета топлива, но пожар быстро ликвидировали.