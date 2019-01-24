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24.01.2019,  
15:57
Текст:  Антон Валагин

Разломился пополам: появились фото разбившегося ракетоносца Ту-22М3

В Сети появились фото с аэродрома Оленегорск в Мурманской области, где во вторник потерпел крушение дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец ВКС России Ту-22М3.

Фото: Balon Greyjoy/ Wikimedia.org
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Напомним, самолет выполнял тренировочный полет без оружия. При заходе на посадку Ту-22 попал в снежный заряд и ударился о землю, сообщили в Министерстве обороны РФ. Погибли трое из четырех членов экипажа самолета, один из штурманов в реанимации.

Судя по характеру повреждений, отсутствию крыльев и воздухозаборника правого двигателя, после жесткой посадки самолет несколько раз перевернулся. Носовая часть с кабиной экипажа оторвалась от фюзеляжа в районе балки центроплана. На месте крушения загорелось вылившееся из баков самолета топлива, но пожар быстро ликвидировали.

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