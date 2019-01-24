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24.01.2019 14:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Google заявил Госдуме, что на своих картах признает Крым российской территорией

Текст: Татьяна Замахина

Компания Google оперативно ответила на критику по поводу неверного указания на карте принадлежности Крыма.

Фото: iStock
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Ранее на заседании Госдумы один из взявших слово депутатов раскритиковал компанию за то, что Крым на картах Google обозначен как не российская территория. Реагируя на критику, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проверить эту информацию и пригласить на Охотный Ряд представителя Google. Ведь, если это так, то нарушается законодательство РФ.

Официальный представитель американской компании связался с Госдумой и заявил, что на территории РФ Крым показывается на картах компании именно как российская территория. А за рубежом он показывается как спорная территория. Об этом сообщил на заседании ГД глава комитата по информационной политике, информационным коммуникациям и связи Леонид Левин.

Комитет и сам к этому времени в этом разобрался, проведя краткое оперативное расследование.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Компании Информационные технологии Google Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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