Поликлиника Ялтинской городской больницы №1 осталась без онколога после увольнения врача, члена российской ассоциации онкологов Дмитрия Барановского. Руководство больницы указало ему на дверь после того, как он рассказал прессе о недоступности для пациентов Ялты некоторых видов дорогостоящих обследований.

Барановского уволили в конце декабря с формулировкой "за неоднократное неисполнение должностных обязанностей без уважительных причин". Перед этим врач, регулярно сообщавший о проблемах больницы в вышестоящие инстанции и журналистам, получил полтора десятка выговоров. В основном в них говорится об отсутствии на рабочем месте и невыполнении обязанностей. Врач с обвинениями не согласен. Барановский утверждает, что в учреждении не были созданы необходимые условия для труда, и его заставляли выполнять работу, которую онколог делать не должен. Один из последних выговоров появился после общения врача с "РГ". Формулировка - "за нарушение этики и деонтологии" (этики при выполнении профессиональных обязанностей в отношении пациента). Но Барановский подчеркивает, что не разглашал какие-либо запрещенные сведения.

- В России свобода слова, и я считаю, что так пытаются нарушить мои конституционные права, - возмущается врач. - Я хочу доказать, что мое увольнение незаконно, восстановиться на работе, отменить все выговоры, получить зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального ущерба в размере 300 тысяч рублей. Я подал иск в Ялтинский городской суд, заседание назначено на 29 января. Пока в поликлинике онколога нет. До сих пор некоторые пациенты звонят мне.

На запрос "РГ" в минздраве РК ответили, что первичный онкологический кабинет в поликлинике №1 полностью укомплектован, прием ведут три онколога (два из которых работают на полставки). Кроме того, прием пациентов, их обследование осуществляют терапевты, семейные врачи, узкие специалисты (хирурги, урологи, окулисты, оториноларингологи, пульмонолог, неврологи, гастроэнтеролог).

Чтобы проверить эту информацию, корреспондент "РГ" позвонила в регистратуру поликлиники. Там в разрез с данными минздрава сообщили, что записи к онкологу нет в связи с отсутствием врача. И когда он появится - неизвестно. Это подтвердил и один из онкобольных, который для решения своих проблем со здоровьем дошел до завполиклиники.

Главный врач медучреждения Владимир Савельев говорит, что онколог из поликлиники действительно уволен за нарушение трудовой дисциплины. И добавляет, что в случае несогласия с таким решением, он может идти в суд.

- Однако это не отразилось негативно на работе медучреждения, - считает главврач. - В Ялте работают два грамотных, квалифицированных онколога. Больница оперирует, лечит и обслуживает всех больных, нуждающихся в помощи такого профиля. При необходимости пациентов также направляют в республиканский онкодиспансер.

Кстати

Ялтинская городская больница №1 обслуживает 131,4 тысячи жителей. Из 485,5 ставок в больнице вакантно 37,5. В их числе, судя по вакансиям на официальном сайте, и ставка онколога.

*Это полная версия текста, опубликованного в номере "РГ"