Резонансный случай произошел с 24-летней жительницей Краснодара Анастасией Блиновой. Водитель пригородного автобуса не пустил ее в салон вместе с лабрадором-проводником, сославшись на то, что собаку нужно перевозить в клетке.

А ведь согласно статье 15-й федерального закона N 181 ("Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур") человек с собакой-проводником может пройти в любое общественное место. Только вот подобные конфликты у незрячих людей все равно возникают повсеместно.

"Девушка, куда вы с собакой?"

Анастасия вместе с сестрой переехала из Воронежа на юг четыре года назад. Девушка - инвалид первой группы по зрению, - мечтавшая о карьере юриста, поступила в университет. Сначала на лекции ходила в сопровождении сокурсников, а затем в ее жизни появился кремовый лабрадор Дарли.

Собака-проводник стала "глазами" Насти, выучила нужные маршруты: по команде "Вперед!" спокойно ведет свою хозяйку, помогает обойти лужи, останавливается перед бордюром, сигнализируя о препятствии, и даже в торговом центре выбирает путь вдоль витрин магазинов, уводя девушку от движущегося потока людей.

...По словам Насти, зрение она потеряла в 12 лет. В раннем возрасте врачи поставили диагноз "глаукома", но болезнь протекала без осложнений: девочка свободно читала в очках, смотрела телевизор. Но внезапно случился приступ аллергии, и ее жизнь изменилась. А медики разводили руками, говорили, что, мол, болезнь не повернуть вспять. Позже в Краснодаре нашелся специалист, благодаря которому сейчас Настя может различать силуэты и отдельные цвета.

В большинстве случаев при словах "с собакой нельзя", стоит показать паспорт четвероногого проводника - и ситуация решается сама собой. Но только не в истории, которая произошла прошлым летом. Анастасия возвращалась в Краснодар с пригородного хутора Ленина, куда переехали ее родители. Ждала автобус на остановке с младшей сестрой.



"Захожу в лифт поликлиники, и врач брюзгливо бросает: "Ну куда вы с псиной пришли?!"

- Я стояла на трассе, людей рядом нет, подхожу с собакой к автобусу, однако водитель сразу останавливает: "Девушка, куда вы с собакой?" Несмотря на попытки объяснить ситуацию, показать справку об инвалидности и паспорт собаки-поводыря, он запретил войти в салон: мол, без клетки собаку перевозить нельзя. Но как Дарли может быть в клетке, если она должна меня вести? Так и захлопнул двери, - удивляется Анастасия.

В круговороте отписок

После инцидента она подала заявление в прокуратуру Карасунского округа. Виновника быстро нашли, но привлекать к административной ответственности не стали. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, куда ее письмо отправили из прокуратуры, заявили, что никакого нарушения не было, опираясь на правила пассажирских перевозок и показания водителя. Судя по всему, испугавшись последствий, водитель изменил свою версию событий - якобы требовал не клетку, а... намордник. Руководство автокомпании предложило девушке встретиться, чтобы лично ей принести извинения, но Настя отказалась.

- Такие ситуации в суде разбирать довольно сложно - нужны доказательства: видеосъемка, свидетели, - считает юрист Елена Писаренко. - Да, на собак-проводников тоже распространяются общие правила выгула: они должны находиться в общественных местах в наморднике, но данный случай исключительный, и водитель должен был пойти навстречу. Возможно, на месте он требовал и клетку, но сейчас, когда ситуация попала в поле зрения прокуратуры, похоже, от своих слов отказался, а по истечении времени доказать обратное трудно.

Кстати, после новогодних каникул Настя столкнулась с еще одной несправедливостью. Теперь при приеме на работу. Обладая красным дипломом, она регулярно ходит на собеседования.

- Чаще всего работодатели интересуются, как я справляюсь с компьютером и документацией. На самом деле проблем нет, так как пользуюсь программой, быстро считывающей всю информацию с монитора. Но недавно, на повторном собеседовании в юридической фирме в центре Краснодара руководитель отдела прямо заявила, что не может принять меня по соображениям корпоративной этики - у них запрещено в офис приходить с собакой, - не без горечи призналась Анастасия Блинова.

Разговор состоялся по телефону у стойки ресепшен. На просьбу предоставить письменное объяснение и перечислить основания для отказа женщина отрезала, что "никому ничем не обязана, ...и вообще офис - частное предприятие".

Оба случая Настя как квалифицированный юрист просто так оставлять не собирается: сейчас девушка готовит заявления в суды.

Стереотипам вопреки

...О том, с какими проблемами столкнется незрячая жительница кубанского районного города Абинска Оксана Забродская, приобретя собаку-поводыря, она даже не догадывалась. Поначалу все знакомые горячо отговаривали ее от получения Каи (Кассиопеи) - черного, словно уголь, лабрадора. Со всех сторон сыпались аргументы: это же трудно, ее надо кормить, шерсть будет летать по квартире. Только дочь радостно сказала: "Как круто!"

- В принципе я хорошо ориентируюсь на улицах с тростью. Но с собакой это намного быстрее, - говорит Оксана.

Кая живет у Оксаны почти два года, став настоящим другом и опорой. Она сопровождает ее на работу - в массажный кабинет школы-интерната N 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья. С руководством удалось без труда договориться, чтобы Кая всегда находилась рядом: пес обучен терпению и часами лежит на коврике в ожидании конца рабочего дня. И все же недоразумений хватает.

- Я живу в маленьком городке, где о собаках-поводырях почти никто не слышал. Например, захожу в лифт поликлиники, и врач брюзгливо бросает: "Ну куда вы с псиной пришли?!" В дождь вызываю такси, и, бывает, водитель требует плату за провоз собаки, хотя в уставе таксомоторного, да и любого общественного, транспорта четко прописано, что за собаку-поводыря, так же, как и за инвалидное кресло, плата не берется. В магазине, куда ходишь постоянно, все хорошо, но вдруг сменился охранник - и начинаются проблемы. Вообще не хочу жаловаться, полно и позитивных моментов, но просто какой-то один отрицательный эпизод все перечеркивает.

Вроде бы с собакой-проводником жизнь незрячего человека должна улучшиться, а на практике возникает столько проблем. Держать такого помощника в четырех стенах тоже нельзя - без ежедневных тренировок он теряет навыки. В итоге Оксана Забродская в 2017 году совместно с активистами из Самары и Курска придумала социальный проект "С собакой все пути открыты", получивший грантовую поддержку и направленный на повышение доступности социальных объектов для инвалидов. Результаты не заставили себя ждать. В 2018 году в Москве состоялся первый межрегиональный слет владельцев собак-проводников. В школах проходят занимательные мастер-классы, где детям рассказывают о четвероногих помощниках, правилах общения с ними при встречах на улице. Яркие наклейки со словами "Вход с собакой-проводником разрешен" сейчас появляются в музеях и театрах городов. В том же Абинске такую надпись можно встретить в отдельных почтовых отделениях, магазинах и аптеках.

Мнение

Элина Почуева, замдиректора учебно-кинологического центра "Собаки - помощники инвалидов":

- На собак-поводырей распространяются все требования, как и на обычных собак: в общественных местах они должны находиться в наморднике. Но мы всегда просим людей идти навстречу, потому что, если что-то упало у незрячего человека - ключи либо документы, собака должна помочь подать их. Важно понимать, что собака-проводник - не прихоть, а средство реабилитации. Ее основная задача - вести по заранее выученным маршрутам незрячего человека как навигатор, а также предупреждать о препятствиях на пути - ступеньках, порогах, пешеходном переходе. Поэтому, когда вы видите собаку в шлейке с надписью "собака-поводырь", это значит, что она находится на работе и ее нельзя подзывать, гладить или пытаться угостить.

Кстати

В Краснодарском крае работают около 15 собак-поводырей: в Сочи, Адлере, Армавире, Абинске, Новороссийске, Геленджике и Краснодаре. В России каждый год готовят не более 100 собак. Для сравнения: в Англии - около 1000. Для профессии "поводырь" чаще всего отбирают лабрадоров, реже золотистых ретриверов. Эти собаки дружелюбны по характеру, что очень важно, так как они сопровождают своих хозяев в обществен-ных местах, а потому не должны бояться или проявлять агрессию. Общий курс дрессировки в кинологическом центре и обучение сопровождению незрячих людей занимает шесть-восемь месяцев. Есть ограничения по возрасту владельца: так, собаку передают незрячему с момента наступления совершеннолетия. Человеку, которому больше 70 лет, желательно иметь зрячего помощника.