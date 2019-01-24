Самолет-разведчик США снова появился у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon снова провел воздушную разведку у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинговой группы PlaneRadar.

По этим сведениям, самолет-разведчик США вылетел с военной базы Сигонелла в Италии в среду вечером. Разведку у берегов Крыма Boeing P-8A Poseidon начал в 19:30. Сбор данных продолжался свыше трех часов. Затем воздушный разведчик вернулся на базу. Самолеты-разведчики США стали регулярно появляться вблизи Крыма.

Предыдущий раз такой полет состоялся 16 января нынешнего года. Тогда воздушное судно приблизилось к полуострову у Севастополя на расстояние около 36 километров.

Напомним, 20 января в Черное море вошел американский эсминец "Дональд Кук" вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк". Наблюдение за ним ведет сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".