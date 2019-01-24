Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске

До 500 миллионов рублей правительство выделит из своего резервного фонда для полного расселения дома в Магнитогорске, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина. Остальные средства из более 900 миллионов рублей предоставит бюджет Челябинской области и Магнитогорский металлургический комбинат.

Ранее кабинет министров направил 147 миллионов рублей для покупки жилья 101 семье из седьмого и восьмого подъездов. Однако президент Владимир Путин, не дожидаясь оценки состояния уцелевших частей дома, поручил расселить его полностью.

- Это нужно сделать по гуманитарным, технологическим причинам. Деньги нужно перечислить в короткие сроки, - добавил премьер-министр Дмитрий Медведев.