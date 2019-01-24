Власти Югры проследят за ситуацией с обысками в мэрии Нефтеюганска

Власти ХМАО-Югры следят за развитием ситуации в Нефтеюганске, в администрацию которого сегодня пришли с обыском правоохранительные органы.

По информации департамента общественных и внешних связей правительства автономного округа, обыски проходят в кабинете и квартире главы города Сергея Дегтярева, занимающего этот пост с 22016 года.

Губернатор Наталья Комарова о происходящем проинформирована. "Если потребуется, со стороны правительства будет оказано необходимое содействие правоохранительным органам", - сообщает пресс-служба, подчеркивая, что глава Югры не раз говорила о "нулевой" толерантности к любым проявлениям коррупции.

Как говорилось ранее, обыски проводятся в связи с превышением полномочий, кем именно из высокопоставленных чиновников - не уточнялось.

Силовые ведомства региона не комментируют следственно-оперативные мероприятия.