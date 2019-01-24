Renault: смена руководства не повлияет на АвтоВАЗ

Смена руководства в автоконцерне Renault не отразится на его отношениях с АвтоВАЗом, сообщила официальный представитель Renault Ри Яман.

"Тьерри Боллоре, назначенный в четверг генеральным директором, уже и ранее был главным менеджером компании, то есть руководил операциями промышленной группы Renault, включая отношения с АвтоВАЗом, - отметила Яман.

Представитель компании также добавила, что в ближайшую трехлетку - к 2022 году российский рынок должен стать вторым по значению для концерна Renault.

"Это будет возможным благодаря общим показателям автомобилей Renault и Lada: к концу 2018 года число проданных машин составило 497 тысяч", - указала Яман.

Вопрос о смене руководства корпорации встал после подачи в отставку президента-гендиректора концерна Карлоса Гона. Он арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.

Сейчас на пост президента корпорации назначен Жан-Доминик Сенар, а гендиректором Тьерри Боллоре.