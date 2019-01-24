Россельхознадзор атаковали хакеры

Новости

Путин проведет совещание с Памфиловой 13:26
"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в 1/4 финала Еврокубка 13:24
Выглядит внушительно: в США оценили первое фото ударного "Охотника" 13:24
В Копейске проверят обстоятельства смерти 9-летней пациентки больницы 13:22
Бразилия не поддержит военную интервенцию в Венесуэле 13:16
Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729 13:16
Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото 13:13
Николас Кейдж сыграет главную роль в экранизации Лавкрафта 13:05
На Вологодчине выяснят причины смерти трехмесячной девочки 13:04
В Москве исчезла икона Богоматери XVI века 13:00
Bentley покажет в Женеве таинственный спорткар 13:00
Семье спасенного в Магнитогорске Вани нашли новую квартиру 12:59
Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову 12:58
Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске 12:56
Консолидированность общества названа ключевым ресурсом развития Беларуси 12:49
Появились новые фото тяжелого беспилотника "Охотник" 12:42
Начался суд над директором цирка, где львица напала на девочку 12:36
В Минске озвучили основные задачи для новой глобальной политики 12:20
В подмосковном гипермаркете образовалась 100-метровая трещина в полу 12:11
Назван самый популярный зимний продукт в России 12:05
Определились финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису 12:02
Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser 12:02
На Кубани коллекторы вымогали у должников машины и лошадей 12:01
Глава полиции Чехова задержан за незарегистрированный ПМ 12:00
В Госдуме оценили рост импорта российских товаров на Украину 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24.01.2019 11:50
Рубрика: Digital

Россельхознадзор атаковали хакеры

Текст: Екатерина Ясакова

Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке типа DDoS на Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). Этот вид кибератаки на вычислительную систему используется с целью довести механизмы до отказа, то есть создание таких условий, при которых обычные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам, либо этот доступ затруднен.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
ЦБ: Банки были предупреждены о массовой атаке хакеров Silence

Как отмечается на официальном сайте Россельхознадзора, пострадавший серверный узел обеспечивает работу веб-интерфейсов двух компонентов ВетИС. Это компонент "Меркурий", поддерживающий ветеринарную сертификацию в электронном виде (оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов), и компонент "Аргус", поддерживающий выдачу разрешений на ввоз или транзит грузов по территории Российской Федерации, а также, частично, Республик Белоруссия и Казахстан.

По данному инциденту проводится проверка, данные анализа ситуации переданы в компетентные органы.

Digital Интернет Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Хакерские атаки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске
Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года
Володин: Google нарушает Конституцию РФ, не показывая на картах Крым российским
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Жителям Киева из-за высоких энерготарифов пришлось греться кирпичами