Россельхознадзор атаковали хакеры

Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке типа DDoS на Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ВетИС). Этот вид кибератаки на вычислительную систему используется с целью довести механизмы до отказа, то есть создание таких условий, при которых обычные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам, либо этот доступ затруднен.

Как отмечается на официальном сайте Россельхознадзора, пострадавший серверный узел обеспечивает работу веб-интерфейсов двух компонентов ВетИС. Это компонент "Меркурий", поддерживающий ветеринарную сертификацию в электронном виде (оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов), и компонент "Аргус", поддерживающий выдачу разрешений на ввоз или транзит грузов по территории Российской Федерации, а также, частично, Республик Белоруссия и Казахстан.

По данному инциденту проводится проверка, данные анализа ситуации переданы в компетентные органы.