Самый роскошный автомобиль Kia начали выпускать в России

На заводе "Автотор" в Калининграде началось серийное производство флагманского седана Kia K900 нового поколения.

На нашем рынке для этой модели предусмотрено два бензиновых двигателя: 3,3-литровый V6 (249 л.с.) и 5-литровый V8 (413 л.с.). Оба мотора комплектуются 8-диапазонной ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. При этом на некоторых других рынках, в частности, домашнем корейском сохранится версия с 3,8-литровым бензиновым агрегатом GDI (315 л.с.).

"Фасад" корейской новинки отмечен светодиодной головной оптикой и габаритными LED фонарями. В сравнении с предшественником, премиальным седаном Quoris, у нового седана на 60 мм больше межосевое расстояние (3105 мм), габаритная длина увеличена на 25 мм (до 5120 мм). Ширина - на 15 мм (1915 мм), высота осталась неизменной (1490 мм). Жесткость кузова на кручение в сравнении с Quoris увеличена сразу на 46%. Увеличение размеров колесной базы позволило выделить еще больше места для пассажиров задней части салона, где установлено два раздельных кресла с электроприводами, подогревом, вентиляцией и массажем.

Салон Kia K900. Фото: Пресс-служба Kia.

Салон K900 оснащен полностью цифровой приборной панелью, центральный дисплей имеет диагональ 12,3 дюйма. По середине консоли, между дефлекторами вентиляции, смонтированы аналоговые часы Maurice Lacroix. Опционально доступна аудиосистема премиум-класса Lexicon. В списке доступного оснащения значатся адаптивный круиз-контроль, система мониторинга "слепых" зон, система контроля рядности, система кругового обзора и "автопарковщик".

Новый K900 появится в российских дилерских центрах корейской марки в первом квартале 2019 года. Подробная информация о российских спецификациях, комплектациях и ценах новой модели будет представлена ближе к дате начала продаж.

В настоящее время на "Автоторе" выпускается 11 моделей легковых автомобилей и кроссоверов Kia для российского рынка: Ceed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.