Система быстрых платежей для физлиц заработает с 28 января

Физические лица смогу переводить деньги друг другу и между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей с 28 января, рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина журналистам.

Новый сервис позволит делать перевод по номеру телефона получателя непосредственно со счета на счет, независимо от того, привязана ли к нему какая-либо карта или нет.

В том числе за счет этого, как ожидается, клиентские комиссии за перевод со счета в одном банке на счет в другом будут ниже, чем по таким же переводам с карты на карту (сейчас в среднем 1-1,5% от суммы), либо даже нулевыми. На старте в Системе быстрых платежей участвуют 12 банков, том числе Альфа Банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Раффайзенбанк, Россельхозбанк, Росбанк, Тинькофф Банк. Для своих клиентов они будут раскрывать доступ к СБП постепенно, к 28 февраля сервис должен быть доступен всем клиентам банков-участников, сказала Алла Бакина.

В процессе присоединения к Системе быстрых платежей находятся еще 40 банков, сообщил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России, операционным платежным клиринговым центром - НСПК.