СМИ: МЭР раскритиковало реформу водительских экзаменов на права

В Минэкономразвития с критикой отнеслись к проекту постановления правительства, который меняет порядок сдачи экзаменов на водительские права.

Соответствующий документ был подготовлен ГИБДД летом 2018 года. Регламент подразумевает объединенный экзамен, вместо прежних раздельных на специальных площадках и на дорогах города. Перенос в городские условия повышает опасность и приводит к временным затратам. Так, например 20-метровый "КамАЗ", нуждается в пространстве длиной не менее 70 м.

"Увеличение количества и продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести к ухудшению дорожной обстановки", - сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющееся заявление Минэкономразвития.

Сейчас каждый экзамен сдается и пересдается отдельно, а в случае объединения при провале испытаний ученику придется заново полностью проходить единый тест. Это приведет к тому, что нагрузка на инспекторов вырастет, а общее число пересдающих станет больше, уверены в Минэкономики. Кроме того, сегодня требования к выполнению упражнений на площадке носят общий характер для всех будущих автолюбителей. Если же упражнения придется сдавать в едином экзамене под контролем экзаменатора, оценка может оказаться необъективной.

В ведомстве также вспомнили, что в 2016 году была введена обязанность для автошкол иметь учебную площадку не менее 0,24 га. Для выполнения того требования автошколы потратили порядка 1 миллиарда рублей. В результате реформы автошколы могут недополучать выручку из-за неиспользованных площадок.

По данным газеты "Коммерсантъ", для МВД новость стала неожиданной и весьма неприятной. В МВД были уверены, что меры как раз помогают сократить временные и финансовые затраты. Ведомство, в свою очередь, собирается сделать таблицу разногласий по поводу реформы и направить ее в правительство.