Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Карлос Гон ушел с поста главы Renault 10:21
Финский фанат гонок собрал видеоподборку аварий BMW 09:05
Кроссовер Geely Emgrand X7 стал солиднее, но дороже 01:12
Avito обвинил Auto.ru в краже объявлений 23.01.2019
24.01.2019 10:06
Рубрика: ПДД

СМИ: МЭР раскритиковало реформу водительских экзаменов на права

Текст: Екатерина Ясакова
В Минэкономразвития с критикой отнеслись к проекту постановления правительства, который меняет порядок сдачи экзаменов на водительские права.
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Соответствующий документ был подготовлен ГИБДД летом 2018 года. Регламент подразумевает объединенный экзамен, вместо прежних раздельных на специальных площадках и на дорогах города. Перенос в городские условия повышает опасность и приводит к временным затратам. Так, например 20-метровый "КамАЗ", нуждается в пространстве длиной не менее 70 м.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
ГАИ заподозрили в попытках поделить автомобили на "свои" и "чужие"

"Увеличение количества и продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести к ухудшению дорожной обстановки", - сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющееся заявление Минэкономразвития.

Сейчас каждый экзамен сдается и пересдается отдельно, а в случае объединения при провале испытаний ученику придется заново полностью проходить единый тест. Это приведет к тому, что нагрузка на инспекторов вырастет, а общее число пересдающих станет больше, уверены в Минэкономики. Кроме того, сегодня требования к выполнению упражнений на площадке носят общий характер для всех будущих автолюбителей. Если же упражнения придется сдавать в едином экзамене под контролем экзаменатора, оценка может оказаться необъективной.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
В ГИБДД назвали число нарушений ПДД, выявленных камерами

В ведомстве также вспомнили, что в 2016 году была введена обязанность для автошкол иметь учебную площадку не менее 0,24 га. Для выполнения того требования автошколы потратили порядка 1 миллиарда рублей. В результате реформы автошколы могут недополучать выручку из-за неиспользованных площадок.

По данным газеты "Коммерсантъ", для МВД новость стала неожиданной и весьма неприятной. В МВД были уверены, что меры как раз помогают сократить временные и финансовые затраты. Ведомство, в свою очередь, собирается сделать таблицу разногласий по поводу реформы и направить ее в правительство.