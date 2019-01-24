Ученым удалось вернуть память при болезни Альцгеймера

Новый подход к лечению болезни Альцгеймера способен помочь вернуть память пациентам: методика уже сработала на мышах. Об этом сообщает команда ученых из университета Буффало.

Подробности исследования опубликованы в научном журнале Brain. Эксперимент проводился на мышах, имеющих генные мутации. Ученые сосредоточились на поздних стадиях заболевания, когда мозг отказывается сохранять свежую информацию и когнитивные функции снижаются наиболее заметно.

- Мы обнаружили, что при болезни Альцгеймера многие структурные части рецепторов глутамата в головном мозге подавляются, из-за чего нарушаются возбуждающие сигналы и ухудшается рабочая память, - говорит профессор Жень Ян, ведущий автор исследования. Это оказалось результатом аномального эпигенетического процесса, характерного для этого заболевания - репрессивной модификации гистонов. Понимание механизма позволило выявить лекарственные мишени, объяснила Жень Ян.

Подопытным мышам вводили препараты, предназначенные для ингибирования фермента, контролирующего модификацию гистонов. В итоге животные демонстрировали значительное улучшение когнитивных функций, а функционал рецепторов глутамата восстанавливался. Позитивные изменения держались в течение недели. Теперь ученые намерены сосредоточиться на разработке таких соединений, которые имеют долгосрочный эффект.

"Эпигенетический подход позволяет исправить целую сеть генов, которая в совокупности восстановит сложные функции мозга", - уверена Жень Ян.

Сейчас болезнь Альцгеймера считается неизлечимой, причины ее также доподлинно неизвестны. На ранних стадиях она характеризуется потерей кратковременной памяти, на поздней - долговременной, нарушениями речи, навыков самообслуживания. По прогнозам ученых, к середине века процент заболевших может вырасти в 4 раза.