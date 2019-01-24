В декабре цены на бензин у производителей упали на 15,4 процента

В минувшем декабре стоимость бензина у производителей снизилась на 15,4 процента. Такие данные приводит Росстат.

Производство бензина в России в 2018 году увеличилось на 2,7 процента по сравнению с 2017 годом - его было выпущено более 39 миллионов тонн.

Интересно, что в рознице бензин продолжает дорожать. Так, согласно материалам Росстата, за неделю с 14 по 20 января цена на топливо поднялась в среднем на 6 копеек и достигла 43,77 рубля за литр.

Средние розничные цены бензина марки Аи-92 к 21 января повысились на 6 копеек - до 41,81 рубля за литр. Бензин марки Аи-95 подорожал на 5 копеек - до 45,09 рубля за литр. Больше всего вырос в цене бензин марки Аи-98 - на 8 копеек (до 50,99 рубля за литр). Дизельное топливо за тот же период подорожало на 1 копейку - до 47,23 рубля за литр.

В целом цены на бензин повысились в 26 российских городах, а снизились только в восьми.