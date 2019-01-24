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24.01.2019 21:21
Рубрика: Бензин

В декабре цены на бензин у производителей упали на 15,4 процента

Текст: Евгений Гайва
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

В минувшем декабре стоимость бензина у производителей снизилась на 15,4 процента. Такие данные приводит Росстат.

Производство бензина в России в 2018 году увеличилось на 2,7 процента по сравнению с 2017 годом - его было выпущено более 39 миллионов тонн.

Фото: iStock
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Интересно, что в рознице бензин продолжает дорожать. Так, согласно материалам Росстата, за неделю с 14 по 20 января цена на топливо поднялась в среднем на 6 копеек и достигла 43,77 рубля за литр.

Средние розничные цены бензина марки Аи-92 к 21 января повысились на 6 копеек - до 41,81 рубля за литр. Бензин марки Аи-95 подорожал на 5 копеек - до 45,09 рубля за литр. Больше всего вырос в цене бензин марки Аи-98 - на 8 копеек (до 50,99 рубля за литр). Дизельное топливо за тот же период подорожало на 1 копейку - до 47,23 рубля за литр.

В целом цены на бензин повысились в 26 российских городах, а снизились только в восьми.

#бензин #цены на бензин