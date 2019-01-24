В Кремле осудили попытку узурпации власти в Венесуэле

Николас Мадуро - легитимный президент Венесуэлы, попытка узурпации власти в стране - незаконна, а возможное вмешательство во внутренние дела извне - недопустимо, считают в Кремле.

"Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это основа нашей позиции", - подчеркнул он, заметив, что с более развернутым заявлением выступили в МИД.

"Мы самым внимательным образом отслеживаем развитие событий, - продолжил пресс-секретарь российского лидера. - Мы весьма обеспокоены, в том числе заявлениями, которые не исключают вмешательство извне третьих стран во внутренние дела Венесуэлы. Считаем такое вмешательство недопустимым, способным иметь весьма негативные последствия". "Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными", - добавил он.

Николас Мадуро - легитимный глава государства, подчеркнул Песков. Поэтому вопрос о том, что будет, если он попросит убежище, в Кремле считают неуместным.

Каракас - важный торгово-экономический партнер для России, заметил пресс-секретарь главы государства. Он напомнил, что в декабре Мадуро был с визитом в России. "Состоялись весьма обстоятельные переговоры с президентом Путиным, где произошла сверка часов по всему спектру областей, где у нас взаимовыгодное сотрудничество, - сказал он. - Очень много конкретных проектов и в плане торгово-экономического, и инвестиционного взаимодействия". "Ряд наших компаний присутствуют на венесуэльском рынке и расширяют свое присутствие", - продолжил представитель Кремля. "Мы, конечно, заинтересованы в сохранении и совершенствовании наших добрых отношений с Венесуэлой", - заключил он.

Каракас не обращался к Москве за материальной или военно-технической поддержкой. "Пока не было никаких обращений на этот счет", - сказал Песков журналистам. На вопрос, а если будут, он ответил, что "здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

Сегодня Путин планирует провести телефонный разговор, возможно, не один. Но в Кремле не стали отвечать на вопрос, будет ли его собеседником Мадуро. Как и говорить о том, сколько средств было переведено в Венесуэлу по кредитной линии. "Пока не располагаю точной информацией на этот счет", - пояснил Песков. Не стал он и отвечать, как Россия сможет помочь этой латиноамериканской стране в случае введения США эмбарго на экспорт венесуэльской нефти. По его мнению, преждевременно говорить, как это может отразиться на рынке нефти в целом.

Контактов с Вашингтоном в свете их заявлений по Венесуэле Москва не предпринимает. О планах проведения таких контактов пресс-секретарь президента предложил спрашивать дипломатов. "Определенная активность в СБ ООН на этот счет сейчас осуществляется", - также сказал он.

На вопрос о том, есть ли возможность у Мадуро продолжить диалог с оппозицией или ее считают нелигитимной, Песков сказал: "Вы меня спрашиваете о внутренних делах Венесуэлы. Мы не считаем возможности давать подобные оценки". На вопрос о том, почему так много людей вышли на улицы и прогнозировали ли в это Кремле, пресс-секретарь главы государства заметил: "Это не предмет прогнозной деятельности Москвы, события в Венесуэле, это внутреннее дело Венесуэлы". Не стал он отвечать и на вопрос, следствие ли это политики Мадуро или протесты устроили американцы, а также как и говорить о том, с кем и о чем сегодня проведет телефонные переговоры президент Путин - об этом будет сообщено по факту.