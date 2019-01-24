Заявление МИД России в связи с событиями в Венесуэле

Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Н. Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния. Приведение к присяге оппозиционного "врио Президента Венесуэлы" и незамедлительное признание его в этом качестве со стороны США и ряда региональных государств направлено на усугубление раскола в венесуэльском обществе, рост фронтального уличного противоборства, кардинальную дестабилизацию внутриполитической ситуации и дальнейшую эскалацию конфликта. Подобное намеренное и, очевидно, хорошо продуманное создание в Венесуэле "двоевластия", формирование альтернативного центра принятия решений - это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности. Появились первые человеческие жертвы. Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы.

Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозванного вершителя судеб других народов. Налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств.

Особо тревожными представляются поступающие сигналы из ряда столиц, что нельзя исключать и вооруженного вмешательства извне. Предостерегаем от подобных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями.

Обращаемся к здравомыслящим венесуэльским политикам, находящимся в оппозиции к законному правительству Н. Мадуро, с призывом не становиться пешками в чужой шахматной игре.

Исходим из того, что любая политическая деятельность должна осуществляться строго в рамках конституционного поля и в соответствии с национальным законодательством. Безусловно, граждане этой страны могут открыто выражать собственную позицию, в том числе путем манифестаций, но исключительно мирным способом, который не приводит к насилию и тем более не ставит под угрозу безопасность граждан.

Только венесуэльцы имеют право определять свое будущее. Деструктивное внешнее вмешательство, особенно в нынешней крайне накаленной обстановке, недопустимо. Подстрекательство не имеет ничего общего с демократическим процессом. Это прямой путь к беззаконию и кровопролитию.

Задача международного сообщества - способствовать нахождению взаимопонимания между различными политическими силами в Венесуэле, ставящими во главу угла национальные интересы. Готовы сотрудничать в этом со всеми государствами, разделяющими данные цели.

Текст заявления опубликован на официальном сайте МИД РФ