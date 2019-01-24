Мадуро остался у власти в Венесуэле, несмотря на попытку госпереворота

Произошедшее накануне в Венесуэле похоже на хорошо срежиссированную постановку. На митинге противников действующей власти в Каракасе глава местного парламента Хуан Гуаидо со сцены провозглашает себя исполняющим обязанности президента республики. Дальше, как по мановению волшебной палочки, Гуаидо признает американский сенатор-республиканец Марко Рубио, а затем уже и сам президент США Дональд Трамп . Примеру Трампа последовали его ближайшие союзники в регионе - Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия - всего 13 стран. Мексика решила остаться в стороне и отказалась признавать Гуаидо.

Удивительно, но прошедший вчера антиправительственный митинг по численности участников даже близко не дотягивал до уличных оппозиционных выступлений 2017 года, когда сотни тысяч венесуэльцев протестовали против режима. На этот раз демонстранты ограничились весьма скромных шествием, а к семи часам вечера на улицах не осталось ни души, венесуэльская столица будто вымерла. В соцсетях же, напротив, развернулась настоящая война. Показательным примером стало то, что популярная соцсеть Instagram лишил Николаса Мадуро статуса президента Венесуэлы, передав его Хуану Гуаидо. Многие сообщения венесуэльской блогосферы дополнялись красивыми фотографиями столкновений с правоохранительными органами. Единственный нюанс заключается в том, что эти фотографии относятся к демонстрациям 2017 года, а распространителями фейков все чаще становятся венесуэльские эмигранты в Майами, которые на родине не были уже давно.

Что же будет дальше? Пока ответить на этот вопрос сложно. Слишком много неизвестных. Первый из них - на какие шаги готовы стратеги в Вашингтоне. Для развития ситуации в Боливарианской республике линия Белого дома, пожалуй, станет определяющей. Николас Мадуро действия американцев, признавших президентом независимой страны главу парламента, назвал грубейшим вмешательством во внутренние дела и решил разорвать с ними дипотношения. Диппредставителям США дали 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу. В ответ госсекретарь Майк Помпео заявил, что решения Мадуро больше не имеют юридической силы, а дипломаты посольства уезжать никуда не собираются.

Важнейшим вопросом остается лояльность и преданность Николасу Мадуро вооруженных сил республики. На данный момент, по словам министра обороны Владимира Падрино Лопеса, ситуация в армии спокойна и контролируема властями, солдаты готовы выполнять приказы своего начальства. Однако это все же слова и заявления, а вот в случае реальной попытки физического захвата власти противниками Мадуро действия военных пока фактически не прогнозируемы.

Кто же такой Хуан Гуаидо, оспоривший легитимность второго президентского срока Николаса Мадуро и получивший признание в США? Гуаидо является выходцем из ультрарадикальной венесуэльской оппозиционной партии "Народная воля". Он никогда не был на лидирующих ролях, всегда находился в тени не только партийного главы Леопольдо Лопеса, но даже и его окружения. Сейчас же партийному функционеру третьего эшелона улыбнулась удача. Дело в том, что "Народная воля" оказалась обезглавленной - ее основатель Леопольдо Лопес находится под домашним арестом, его ближайший соратник и идеолог уличных волнений 2017 года Фредди Гевара скрывается от властей. Фактически, в партии было не из кого выбирать. Само же восхождение Гуаидо к власти в парламенте не вызывает удивления - дело в том, что еще после победы на парламентских выборах в 2015 году оппозиционеры договорились, что раз в год - пятого января - спикер Национальной Ассамблеи будет меняться. В этом году очередь дошла до партии "Народная воля"…

Объяснима и поддержка Хуана Гуаидо со стороны США. "Народная воля" традиционно является крайне близкой американцам. В разные годы появлялась информация о том, что партия даже является креатурой Вашингтона, который осуществляет ее финансирование. Примечательный факт - в "Народной воле" существует вполне официальная должность, которая с испанского переводится как "лидер в изгнании". Ее давно занимает Карлос Векио, который постоянно проживает в… Вашингтоне. Он-то и является связующим звеном и главным лоббистом венесуэльских интересов в США.