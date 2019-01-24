Страны Латинской Америки разделились по поводу ситуации в Венесуэле

В то время, как одна группа государств Латинской Америки, традиционно поддерживающих США, поспешила вслед за Белым домом заявить о поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, объявившего себя в среду "временным президентом" Боливарианской Республики, другие выступили против фактической попытки госпереворота, выразив солидарность с официальным Каракасом и Николасом Мадуро, который в прошлом году был переизбран на второй срок и 10 января 2019-го вновь принес присягу в качестве главы государства.

Как передает Reuters, в настоящее время Гуаидо признали "и.о. президента" правительства Бразилии, Аргентины, Колумбии, Гватемалы, Коста-Рики, Перу и Канады. А вот министерство иностранных дел Мексики поспешило подтвердить, что Мехико по-прежнему считает единственно легитимным главой республики Николаса Мадуро.

В настоящее время в Каракасе и других регионах страны продолжаются митинги как сторонников, так и противников власти, очевидцы сообщают о массовых столкновениях последних со стражами порядка.

Гуаидо открыто заявил, что хотел бы "заменить Мадуро при поддержке военных", пообещав затем провести в стране новые выборы. Наблюдатели отмечают, что в ходе продолжающегося противостояния оппозиции и правительства военные до сих пор оставались на стороне властей.