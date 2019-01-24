В Минске озвучили основные задачи для новой глобальной политики

Как уникальную основу для новой политики в области устойчивого развития рассматривают в Беларуси "Повестку-2030". Основные задачи данного глобального проекта были поставлены в РБ на государственном уровне еще задолго до его принятия, говорится в приветствии Александра Лукашенко, которое он направил 24 января участникам, открывшегося в Минске первого Национального форума по устойчивому развитию.

Более 400 человек - представители МИД, министерств и ведомств, Национальной академии наук, предприятий, ведущих вузов, представители агентств ООН и международные эксперты - обменяются мнениями по дальнейшей работе в области ЦУР и необходимых мерах для ее совершенствования.

Выступая на форуме, председатель Совета Республики Михаил Мясникович дал понять, что его организаторы рассчитывают, что на нем будут озвучены новые прорывные идеи. Он предложил, в частности, проанализировать насколько объективно ЦУР оценивают устойчивое развитие на глобальном уровне, какие последствия несет отказ ряда стран от участия в региональных интеграционных объединениях.

Одним из условий успешной реализации проекта Мясникович назвал его соответствие перспективным задачам национального законодательства. По словам спикера, белорусский парламент в истекшем году принял ряд законов, направленных на достижение ЦУР. В их числе он назвал законы об особо охраняемых природных территориях, о производстве и обращении органической продукции, новую редакцию закона о питьевом водоснабжении.

Парламентарий сообщил, что в этом году Минск приступит к разработке проекта основных направлений развития страны до 2025 года, особо обратив внимание на ответственность поставленной задачи. Ведь через шесть лет республике, напомнил он, предстоит выйти на объем ВВП в $100 млрд и присоединиться к странам со средними душевыми доходами по паритету покупательной способности выше среднемирового. Именно Цели устойчивого развития станут органической составной частью социально-экономического развития страны, резюмировал он.

На форуме, сообщает БЕЛТА, будет уделено внимание имплементации Беларусью рекомендаций экспертов ООН по ускорению достижения ЦУР и взаимодействию с партнерами.

Будет представлена национальная платформа отчетности по Целям устойчивого развития и показатели ЦУР. Кроме того, состоится презентация проекта "Содействие Республике Беларусь в национализации и локализации Целей устойчивого развития".