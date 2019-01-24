В Москве задержан бывший замминистра энергетики России

В Москве в четверг был задержан бывший заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 9 млн рублей.

"Кравченко доставлен в Главное следственное управление МВД России для допроса в связи с делом о хищении денежных средств в особо крупном размере. Процессуальный статус его будет определен по итогам допроса", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В МВД пока официально не прокомментировали сообщения о задержании бывшего высокопоставленного чиновника.

По данным РБК, полиция подозревает Кравченко в мошенничестве в тот период, когда он возглавлял АТС - "Администратор торговой системы". Он был руководителем этой структуры до 2013 года, позже став заместителем министра. Вячеславу Кравченко, отмечает издание, вменяется создание фиктивных рабочих мест и присваивание зарплаты вымышленных работников.

Сообщалось, что кроме Кравченко задержаны еще двое, в том числе Оксана Гринкевич (жена бывшего замначальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича).

По версии следствия, в 2012 году Кравченко и неустановленные лица из числа руководства "АТС", используя служебное положение и имея умысел на хищение денежных средств, наняли на работу на должность замначальника административно- хозяйственного департамента АО Оксану Гринкевич. Тогда как дама изначально не намеревалась фактически исполнять свои должностные обязанности. Вместе с тем с 8 августа 2012 года по 12 апреля 2016 г. на ее имя производились выплаты в качестве аванса и заработной платы, которыми распоряжались неустановленные лица по своему усмотрению. В общей сложности за 4 года организации был причинен ущерб на сумму более 9 млн руб.

Обыски в квартире Кравченко, а также по еще шести адресам прошли утром 23 января. Их провели оперативники ФСБ и сотрудники ГУ МВД по Москве.

Отмечалось, что уголовное дело, по которому задержан Кравченко, было выделено из другого - дела, возбужденного в феврале 2017 года в отношении экс-главы НП "Совет рынка" Дмитрия Пономарева и Оксаны Гринкевич.

Напомним, курировавший развитие электросетевого комплекса замминистра энергетики Вячеслав Кравченко ушел с должности 16 ноября 2018 года по собственному желанию.