Володин объяснил "отстранение" Мадуро от власти в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал снятие "галочек" с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Facebook. Компания, таким образом, пляшет "под дудку Вашингтона", считает он.

Ранее Facebook и Instagram без объяснения причин лишили аккаунт президента Венесуэлы "галочек", которые свидетельствует о подлинности страниц публичных личностей. В то же время страницы главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом Венесуэлы, по-прежнему верифицированы. Гуаидо ранее принес присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны перед своими сторонниками.

- Вызывает удивление, когда такие большие социальные сети, заявляющие о своей независимости, берут и под дудку Вашингтона действуют абсолютно противозаконно, - заявил Вячеслав Володин журналистам. Больше всех удивил Facebook, признался он. Именно после заявления американского лидера Дональда Трампа соцсеть поставила "галочку" верификации на аккаунте председателя парламента, отметил Володин.

Признавая Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, США продолжают политику внешнего давления, заявил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Это очередное силовое насаждение американской гегемонии и слом неугодных режимов. Только народ Венесуэлы должен решать, кто будет президентом страны. И только путем выборов, - подчеркнул он.