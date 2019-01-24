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24.01.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали о влиянии одной порции курицы на риск смерти

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одна порция жареной курицы в день увеличивает риск смерти на 13%, а частое употребление жареной рыбы или морепродуктов - на 7%. Об этом пишет CNN со ссылкой на исследование с участием более 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет, которые наблюдались в 40 клиниках США.

Работа с добровольцами длились в течение 18 лет. Сообщается, что исследователи оценивали влияние на здоровье 122 популярных продуктов питания (с учетом порций и частоты употребления пищи), а также уровень образования, доход и прочие факторы.

Фото: Depositphotos.com
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- Мы знаем, что потребление жареной пищи является очень распространенным явлением в Соединенных Штатах, а также во всем мире. Увы, если вы жарите ту же рыбу, то из полезного продукта она превращается во вредный, - отметил ведущий автор исследования доцент кафедры эпидемиологии в Университете штата Айова Вэй Бао, добавив, что он ожидал незначительной связи между риском смерти и употреблением жареных морепродуктов (учитывая их пользу, например, для сердца), однако результаты работы неприятно удивили.

Риск преждевременной смерти из-за неправильного питания связан с широким спектром заболеваний, в том числе - с сердечно-сосудистыми недугами и диабетом, отметили ученые.

Специалисты порекомендовали любителям жареного есть пищу домашнего приготовления, а не ресторанного, где часто используют для жарки одно и тоже масло, значительно усугубляя качество блюда.

Исследование американских ученых было опубликовано в среду в медицинском журнале BMJ.

Кстати

Ранее специалисты из Университета штата Колорадо изучили несколько десятков популярных продуктов и выяснили, какие из них вызывают наиболее быстрое и стойкое привыкание. В список попали, в основном, высоко обработанные продукты, содержащие жир или сахар (или и то, и другое).

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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