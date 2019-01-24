"Вручную прорубили двери": в Сети появилось фото необычной "Оки"

В Сети появились любопытные фото длиннобазного исполнения автомобиля "Ока" (ВАЗ-1111, СеАЗ-1111, КамАЗ-1111). Как утверждает паблик "Советский Автопром", машина с таким кузовом была сфотографирована на территории Прессово-рамного завода КАМАЗ. Снимок датирован концом 2000 года.

Более того, портал ссылается на статью из заводской газеты "Вести КАМАЗа", где сообщается о том, что прессово-рамный завод передал сборщикам удлиненный на 150 мм кузов "Оки".

В этом же материале уточняется, что речь идет о прототипе, который доводился до ума силами сборочной команда завода.

"Слесарь Григорий Дементьев сделал эскизы и вручную прорубил двери", - пишет "Советский Автопром". К сожалению, концепт, разработанный на рубеже 1999-2000 годов, о котором идет речь в вышеупомянутой газете, не стал серийным.

Напомним, что "Ока" - модель особо малого класса - была разработана на Волжском автомобильном заводе и выпускалась на АвтоВАЗе, КамАЗе и СеАЗе в 1987-2008 годах. В общей сложности на трех предприятиях было выпущено 700 тысяч экземпляров этой модели.

За годы выпуска "Ока" регулярно подвергалась обновлению: модернизировались моторы, неоднократно менялась панель приборов, система отопления и вентиляции кузова, а также некоторые кузовные детали, прежде всего пластиковый обвес, включая решетку радиатора и бамперы. В 2013 году АвтоВАЗ объявил о намерении возродить "Оку", но дальше заявлений дело не пошло.