Захарова прокомментировала двойные стандарты Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, который с восхищением отозвался о протестующих против законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуры, но почему-то так и не смог найти подходящих комплиментов для "желтых жилетов", которые еще совсем недавно активно громили улицы Парижа.

"Макрон о событиях в Венесуэле: "Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выступают за демократию в их стране". "Желтые жилеты" могут и заревновать - их Президент Франции так не хвалил ни разу", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Накануне спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост. Примеру Вашингтона последовали многие западные страны, в том числе и Франция. В ответ на это венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

В свою очередь в Москве поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с ним подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права".