Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2019 г. N 17 г. Москва "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N 40, ст. 4544; 2010, N 52, ст. 7104; 2012, N 21, ст. 2652; N 40, ст. 5456; 2013, N 5, ст. 396; 2014, N 4, ст. 373; 2016, N 51, ст. 7391; 2017, N 47, ст. 6985; 2018, N 47, ст. 7262).

2. Федеральным государственным органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя подведомственных федеральных учреждений, до 1 апреля 2019 г. внести в соответствии с настоящим постановлением изменения в положения (примерные положения) об оплате труда работников подведомственных федеральных учреждений по видам экономической деятельности в отношении учреждений:

осуществляющих исполнение государственных функций;

наделенных в случаях, предусмотренных федеральными законами, полномочиями по осуществлению государственных функций, возложенных на указанные федеральные государственные органы;

обеспечивающих деятельность указанных федеральных государственных органов (административно-хозяйственное, информационно-техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями настоящего постановления при регулировании вопросов уровня оплаты труда работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583

1. Пункт 4:

а) после слов "на обеспечение выполнения функций федеральных казенных учреждений" дополнить словами "(определяемый с учетом положений пунктов 22 - 24 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного настоящим постановлением)";

б) после слов "подведомственных им федеральных казенных учреждений" дополнить словами "(определяемый с учетом положений пунктов 22 - 24 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного настоящим постановлением)".

2. Абзац второй пункта 11 дополнить словами ", за исключением положений, предусмотренных пунктами 22 - 24 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного настоящим постановлением".

3. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Министерству финансов Российской Федерации давать разъяснения по вопросам, связанным с применением пунктов 22 - 24 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного настоящим постановлением.".

4. В Положении об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденном указанным постановлением:

а) дополнить пунктами 22 - 24 следующего содержания:

"22. Федеральные государственные органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей подведомственных федеральных учреждений, при утверждении положений (примерных положений) об оплате труда работников подведомственных федеральных учреждений по видам экономической деятельности предусматривают условие о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников указанных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда федеральных государственных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы, указанных федеральных государственных органов в отношении учреждений, осуществляющих исполнение государственных функций, наделенных в случаях, предусмотренных федеральными законами, полномочиями по осуществлению государственных функций, возложенных на указанные федеральные государственные органы, а также обеспечивающих деятельность указанных федеральных государственных органов (административно-хозяйственное, информационно-техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).

При утверждении положений (примерных положений) об оплате труда работников федеральных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, предусматривается условие о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников указанных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда федеральных государственных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы, федерального государственного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя таких учреждений по формированию государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с основными видами деятельности учреждений.

23. В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень оплаты труда федеральных государственных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы, федерального государственного органа определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда федеральных государственных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы, федерального государственного органа (без учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на установленную численность федеральных государственных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы, федерального государственного органа и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году) и доводится федеральным государственным органом до руководителя подведомственного федерального учреждения, указанного в пункте 22 настоящего Положения.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников подведомственного федерального учреждения, указанного в пункте 22 настоящего Положения, определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников подведомственного федерального учреждения (без учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату труда работников подведомственного федерального учреждения, в отношении которых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации установлены специальные требования к уровню оплаты их труда) на численность работников подведомственного федерального учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета численности работников, в отношении которых установлены специальные требования к уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).

24. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников подведомственных федеральных учреждений, указанных в пункте 22 настоящего Положения, осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда федеральных государственных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы, центрального аппарата федерального государственного органа.

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников филиалов подведомственных федеральных учреждений, указанных в пункте 22 настоящего Положения, осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда федеральных государственных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы, территориальных органов федерального государственного органа (при их наличии) и с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда федеральных государственных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы, центрального аппарата федерального государственного органа при отсутствии территориальных органов у федерального государственного органа.

При расчете среднемесячного уровня заработной платы работников филиалов подведомственных федеральных учреждений, указанных в пункте 22 настоящего Положения, не учитывается заработная плата и численность работников филиалов, расположенных за пределами территории Российской Федерации.";

б) в пунктах 3 - 5 слова "в соответствии с пунктом 21" заменить словами "в соответствии с пунктами 21 - 24".