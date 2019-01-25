Александра Степанова: Безумно приятно получать высокие оценки

После проката спортсмены рассказали о своих впечатлениях журналистам.

Судьи высоко оценили ваш ритм-танец, а что сами скажете?



Александра Степанова: Анализировать выступление будем чуть позже. Нужно посмотреть программу, разобрать оценки. Но уже сейчас - по реакции зала и реакции наших тренеров - можно сказать, что мы справились. Поэтому мы довольны. Сегодня был хороший день. Безумно приятно, что набрали за 80 баллов.

Вы были очень эмоциональны в зоне "кис-энд-край", когда увидели оценки, как будто не ожидали такого?



Александра Степанова: В начале сезона мы уже получили баллы, близкие к 80 (79,16 на "Финляндия Трофи" в Эспоо - прим. "РГ"), но потом всегда чего-то не добирали, нам всегда чего-то не хватало. Очень рады, что проделанная работа все-таки принесла свои результаты.

Удастся успокоиться, сконцентрироваться перед произвольным танцем?



Александра Степанова: Надо просто настраиваться на завтрашний день, несмотря ни на что.