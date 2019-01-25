БелАЗ начнет серийный выпуск самосвалов на газовом топливе

Пока экспериментальный 45-тонный белорусский самосвал на газовом топливе проверяют на прочность на уральских карьерах Союзного государства, управляющая компания "БелАЗ-Холдинг" уже заявила о его серийном производстве к зениту текущего года. Кстати, макет автомобильного гиганта представлен 25 января на выставке научно-технических достижений, передает БЕЛТА.

Представитель белорусского холдинга Александр Насковец пояснил агентству, что на опытном образце, который проходит обкатку в России, в качестве моторного топлива используется исключительно сжатый природный газ. "Второй образец пока на заводе, доработав его, конструкторы увеличили емкость топливных баков, что позволяет продлить время работы от заправки до заправки", - уточнил эксперт предприятия.

Серийное производство экологически чистых самосвалов, по его словам, уже не за горами. В середине текущего года специалисты планируют поставить данную модель на конвейер, а всего до декабря "будет выпущено около десяти машин на газовом топливе". Кроме того, добавил эксперт, в планах заводчан собрать газовый самосвал грузоподъемностью 130 тонн, затем 90 тонн и 220 тонн. Газовые самосвалы, как известно, востребованы в Союзном государстве, особенно в Якутии. "Думаю, что через два года 130-тонные машины будут большими партиями уходить в Россию", - убежден Насковец.

А всего на выставке в НАН, которая приурочена к Дню национальной науки, представлено более 220 новых разработок. Масштабная экспозиция проводится для демонстрации результатов научных исследований и разработок науки страны, эффективности реализации государственных программ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности и проводимой работы по укреплению связи науки с производством.