Бюджет Беларуси за 2018 год исполнен с профицитом более чем $2 млрд

Главный финансовый институт Беларуси доложил, что бюджет истекшего годы республики исполнен с профицитом более чем $2 млрд. Об этом сообщил 25 января министр финансов Максим Ермолович на торжественном собрании, посвященном вековому юбилею своего ведомства.

Эти высокие результаты, по мнению министра, "позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, несмотря на то, какая погода прогнозируется в мировой экономической системе". По его словам, стабильность достигнута, прежде всего, за счет экономической деятельности государственных органов, а также благодаря взвешенной и обдуманной бюджетно-налоговой политики, направленной, в том числе, на повышение эффективности управления государственными средствами. "Все это в совокупности и дает конечный результат: доходы растут, а расходы обеспечивают эффективное предоставления бюджетных услуг гражданам", - резюмировал Ермолович.

Позицию министра поддержал и глава правительства Беларуси, который согласен с тем, что в стране "выстроена эффективная система управления государственными финансами". При этом он обратил внимание, что сегодня бюджетное финансирование позволяет обеспечить стабильную деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, направлять значительные средства на повышение благосостояния населения.

В стране, напомнил Румас, созданы конкурентная налоговая система и достаточно комфортные условия для добровольного исполнения плательщиками своих обязательств перед бюджетом. "Благодаря успешному дебютному выпуску в 2010 году суверенных облигаций Беларусь стала известна на рынке капитала. На международной арене страна характеризуется исключительно как ответственный и дисциплинированный партнер, безусловно исполняющий все свои обязательства", - подчеркнул глава кабинета министров.

При этом он дал понять, что от выверенных решений, грамотного планирования и взвешенного подхода к распределению бюджетных средств зависит функционирование каждой отрасли и социальное благополучие граждан. "Уверен, что белорусские финансисты благодаря высокому профессионализму, умению видеть перспективу и двигаться к достижению намеченных целей справятся с поставленными перед нами непростыми задачами", - резюмировал Румас.