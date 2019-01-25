Экс-советника Трампа задержали во Флориде

Роджера Стоуна, бывшего советника президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании, задержали в штате Флорида.

Как передает РИА Новости, ему предъявлены обвинения по семи пунктам. Уже сегодня Стоун должен предстать перед судом.

В частности, 66-летнего Стоуна обвиняют в препятствовании правосудию, изменении свидетельских показаний и даче ложных показаний.

Экс-советник Трампа долгое время находился под подозрением спецпрокурора Роберта Мюллера, но обвинения ему не предъявлялись.Спецпрокурор занимается якобы российским вмешательством в выборы в США.

"Честно говоря, мы уже изрядно утомились следить за этими феерическими расследованиями", - подчеркнул ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.