Двоевластие в Венесуэле может закончиться драматически

Такое положение вещей, когда в Венесуэле два человека называют себя легитимным президентом, не продлится долго, считает эксперт по странам Латинской Америке и управляющий директор консалтинговой компании Whitecap Consulting Group LLC Фернандо Капабланка.

По оценкам специалиста, ситуация в стране в настоящий период очень нестабильная, а ее развитие может быть резким и стремительным. "Что бы ни случилось, это, вероятно, случится за относительно короткий период. Ситуацию с двумя президентами поддерживать невозможно", - приводит слова эксперта РИА Новости.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ряда факторов. Николас Мадуро в среду объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами и дал американским дипломатам 72 часа, чтоб покинуть страну. США, в свою очередь, не признают Мадуро в качестве легитимного главы венесуэльского государства, а американское посольства уже заявляло, что продолжит работу в обычном режиме. Какие действия предпримут чависты по истечении трех суток, не известно.

Несмотря на то, что венесуэльские высшие военные чины объявили о своей поддержке Мадуро, попытка военного восстания, произошедшая накануне, говорит о наличии определенных брожений среди среднего офицерского состава.

И самый главный экономический фактор - нефтяной. Экономика Венесуэлы крайне сильно зависит от экспорта черного золота, основным импортером которого являются Соединенные Штаты. Введут ли они санкции на экспорт венесуэльской нефти, тоже пока окончательно не известно.