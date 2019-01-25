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25.01.2019 10:00
Рубрика: В мире

Двоевластие в Венесуэле может закончиться драматически

Текст: Иван Карташов
Такое положение вещей, когда в Венесуэле два человека называют себя легитимным президентом, не продлится долго, считает эксперт по странам Латинской Америке и управляющий директор консалтинговой компании Whitecap Consulting Group LLC Фернандо Капабланка.

По оценкам специалиста, ситуация в стране в настоящий период очень нестабильная, а ее развитие может быть резким и стремительным. "Что бы ни случилось, это, вероятно, случится за относительно короткий период. Ситуацию с двумя президентами поддерживать невозможно", - приводит слова эксперта РИА Новости.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Заявление МИД России в связи с событиями в Венесуэле

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ряда факторов. Николас Мадуро в среду объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами и дал американским дипломатам 72 часа, чтоб покинуть страну. США, в свою очередь, не признают Мадуро в качестве легитимного главы венесуэльского государства, а американское посольства уже заявляло, что продолжит работу в обычном режиме. Какие действия предпримут чависты по истечении трех суток, не известно.

Несмотря на то, что венесуэльские высшие военные чины объявили о своей поддержке Мадуро, попытка военного восстания, произошедшая накануне, говорит о наличии определенных брожений среди среднего офицерского состава.

И самый главный экономический фактор - нефтяной. Экономика Венесуэлы крайне сильно зависит от экспорта черного золота, основным импортером которого являются Соединенные Штаты. Введут ли они санкции на экспорт венесуэльской нефти, тоже пока окончательно не известно.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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