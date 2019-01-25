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25.01.2019 10:37
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил заявление Украины о договоре с Россией по транзиту газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности "Северного потока-2".

По словам эксперта, ни у кого не возникает сомнения в том, что "морскую часть газопровода успеют достроить в срок". При этом основной вопрос заключается в деталях соглашения между Украиной и Россией.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Пушков: Киев вряд ли согласится на условия Новака по газу

"Россия требует, чтобы отсутствовало условие "качай или плати". То есть сколько европейцы будут покупать, столько мы и будем качать через Украину. Но именно Европа будет определять, в какую страну через Украину будет поставляться газ", - сказал Юшков в разговоре с RT.

Он подчеркнул, что Украина должна оставить в стороне свои "сумасшедшие хотелки" и перейдет к конструктивным переговорам.

Ранее стало известно, что Россия готова рассмотреть возможность продления действующего контракта на транзит газа через Украину. При этом министр энергетики РФ Александр Новак назвал четыре условия. Это четкие правила работы украинской газотранспортной системы, четкие тарифы на транзит, которые Украина не будет менять на свое усмотрение, конкурентоспособные условия транзита по отношению к "Северному потоку" и "Турецкому потоку", а также урегулирование всех споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу
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